泰國領先可持續能源生產商CKPower減少溫室氣體排放

他指出，CKPower正通過提升其18家發電廠的生產效率，加速邁向「淨零排放」目標。當前，公司每生產一兆瓦時電力僅排放大約0.0691噸二氧化碳當量溫室氣體，遠低於泰國的全國平均水平0.4999噸，僅為後者的約七分之一。

除了控制溫室氣體排放和提高電力生產效率外，CKPower還成功將可再生能源發電量比例從兩年前的89%左右提升至93%。

在泰國大型發電企業中，CKPower的可再生能源發電量占比獨占鰲頭。

Trivisvavet先生透露，為進一步減少溫室氣體排放，公司正研究在聯合循環發電廠中混合使用氫燃料與天然氣發電的項目，此舉與泰國2024-2037年能源發展計劃(PDP2024)中的能源轉型計劃不謀而合。

CKPower的可再生能源發電廠為泰國貢獻了約850萬兆瓦時的清潔電力，約占2023年泰國清潔電力消費總量的17%，每年幫助減少約440萬噸二氧化碳當量的溫室氣體排放。

「CKPower——可再生電力，鑄就可持續的未來」

SOURCE CKPower Public Company Limited