Classico Pokemon Collection：「讓你最喜歡的寶可夢時刻陪伴左右」

東京2026年6月8日 /美通社/ -- 總部位於東京的日本醫療服飾品牌Classico, Inc.於6月4日在亞洲地區正式推出備受期待的#ClassicoPokemonCollection，覆蓋新加坡、馬來西亞、菲律賓、香港特別行政區、台灣地區及泰國。繼該系列於日本首發廣受好評且受到國際消費者熱烈追捧後，其市場覆蓋範圍終於擴展至整個亞洲地區的醫療專業人員群體。

圖片1：寶可夢系列

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產品陣容

R53/R54寶可夢刷手服上衣與褲裝（中性款）

本次推出的刷手服共有四款設計——皮卡丘、關都地區初始搭檔寶可夢（妙蛙種子、小火龍、傑尼龜）、伊布以及卡比獸。所有設計均採用靈感來源於對應主題寶可夢的面料顏色與刺繡元素。這些細節設計旨在為患者在檢查和治療過程中提供舒適感與親切感。

顏色：皮卡丘、關都地區初始搭檔寶可夢（妙蛙種子、小火龍、傑尼龜）、伊布、卡比獸

尺碼：XXS / XS / S / M / L / XL（中性款）

售價：139新加坡元/469馬來西亞林吉特/5690菲律賓比索/839港元/3,690泰銖/3,490新台幣

圖片2：上衣

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圖片3：褲裝

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關於克萊希

克萊希是一個專注於打造時尚醫師服的品牌，旨在提升穿著者自信。通過精湛的剪裁技術，公司致力於創造兼具優雅設計與高度實用性的實驗室服飾。

關於Scrubs Canvas Club

「讓刷手服成為你的畫布，讓工作更有趣。」公司堅信，刷手服可以成為表達創意的畫布，為職場增添更多歡樂。該系列將醫療專業人士的日常制服轉變為藝術媒介，通過跨界合作，將藝術家、電影及音樂元素融入其中，為專業著裝注入靈感。

官方網站：https://classico-global.com/

SOURCE Classico, Inc.