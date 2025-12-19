CLO東莞辦公室啟航，整合swatchbook強化數字材料生態佈局

依托swatchbook龐大的數字面輔料庫與智能化面輔料管理工具，以及其在北美、歐洲與亞洲所積累的眾多時尚品牌與供應商資源，CLO正朝著成為全球最大數字面輔料供應商邁出關鍵一步，在此進程中，東莞辦公室將成為連接中國服裝製造生態與國際資源的重要橋樑，全面對接本地製造企業、設計團隊與採購商資源，並精準響應本地製造企業與品牌的個性化需求，為其提供量身定制的技術支持與顧問服務，從產業鏈源頭推動設計、開發與供應鏈的數字化升級。此次佈局將進一步完善CLO在中國的本地化服務網絡，同時助力全球用戶享受更優質、更高效的面輔料內容與設計體驗。

CLO虛擬時尚首席執行官Simon Kim表示：「 東莞不僅是中國的服裝製造重鎮，更是全球供應鏈中不可或缺的創新樞紐。我們在此拓展辦公室，不僅是CLO對中國市場長期承諾的體現，更代表我們堅持以本土化運營構建可持續合作生態的決心。通過將swatchbook領先的數字化技術能力與東莞強大的製造基礎相結合，我們期待與本地夥伴共同推動服裝開發模式向更高效、更可持續發展的未來演進。」

Simon Kim進一步強調：「 CLO始終致力於將全球資源與本地洞察相結合，助力每一個區域市場實現數字化躍遷。CLO中國辦公室將不僅是CLO服務全球用戶的重要支點，更將成為我們與中國本土企業、設計師與院校協同創新、攜手走向國際的跳板。」

隨著CLO東莞辦公室的落地，CLO目前在全球運營16個辦公室，每一個辦公室都深度嵌入當地產業生態，持續為客戶提供兼具前瞻性與落地性的數字化解決方案，在推動全球服裝行業智能升級的進程中，不斷釋放本地化合作的價值與潛能。

關於CLO Virtual Fashion

CLO Virtual Fashion，又名「 CLO虛擬時尚」 ，是CLO的開發者，這款業內領先的3D服裝製作軟件廣受設計師、中小企業和時尚行業巨頭的信賴，幫助他們實現無縫的數字化工作流程。經過十六年的精準服裝模擬研發，CLO虛擬時尚的使命是在服裝誕生旅程的每一步都為用戶賦能 —— 從概念到設計、生產到營銷、試身到造型。除了3D服裝製作軟件，CLO虛擬時尚的產品還包括Marvelous Designer、JINNY、CLO-SET（一站式協作雲平台）、CONNECT（官方數字時尚社區）等軟件和平台，以及面向消費者的虛擬試身等解決方案。CLO的互相關聯且不斷擴展的產品生態系統，正致力於引領服裝相關的所有領域的未來。

我們的業務覆蓋亞洲、歐洲、北美等多個市場，在上海、紐約、慕尼黑、首爾等全球16個城市設有辦公室，全球服務超過千家客戶，如ADIDAS、BESTSELLER、FILA、HUGO BOSS、MANGO、始祖鳥等國內外知名品牌方；江蘇國泰、獅丹努、蘇豪時尚集團、蘇美達、申洲國際集團、中哲國際等大型服裝製造商。

