Cloudera 與華僑銀行獲得 2024 年金融科技創新大獎

這次共同獲獎肯定了 Cloudera 數據平台和 Cloudera

機器學習在幫助華僑銀行提升銀行體驗以創造更智能未來方面的影響

新加坡和香港2024年5月24日 /美通社/ -- 專注於值得信賴的企業人工智能之數據公司 Cloudera 今天宣布與東南亞第二大金融服務集團兼其中一家全球評級最高的銀行華僑銀行 (OCBC) 共同獲獎。Cloudera 與華僑銀行在 2024 年金融科技創新大獎 (Financial Technology Innovation Awards 2024) 中榮獲「最佳大數據和分析基礎設施實施」獎項。

金融科技創新大獎由 The Asian Banker 組織設立，旨在肯定在技術實施方面的傑出成就和最佳實踐，為其他金融機構和科技公司樹立創新的標杆。這個大獎被金融服務業視為其中一個目前最負盛名、最全面和最具透明度的獎項，被提名者都要經過嚴格的評估過程。這也是唯一一個同時衡量項目執行和可持續業務影響的地區性獎項。

Cloudera 亞太及日本資深副總裁 Remus Lim 表示：「這一切的關鍵在於從數據中創造價值，以推動業務成果。我們很榮幸能與華僑銀行共同獲得金融科技創新大獎，因為這突顯出擁有可信賴數據在現實世界的影響，以及這些數據可以如何鋪平道路，為所有人建立更創新和安全的銀行未來。憑藉準確且安全的數據和洞察，Cloudera 能夠幫助華僑銀行在 Cloudera 數據平台和機器學習上建立並提供可靠的人工智能和大型語言模型，從而透過個人化提升客戶體驗，並改進詐騙偵測以降低風險。」

華僑銀行 (OCBC) 數據平台主管 Tan Ban Horng 表示：「這項認可證明了我們領導層的遠見和團隊的卓越執行能力。當華僑銀行開始踏上數據和人工智能之路時，我們需要一個能為未來提供靈活性的解決方案，以及可以與我們一起創新的技術合作夥伴。建基於 Cloudera 數據平台和 Cloudera 機器學習，我們的數據團隊得以協作和探索急速增長的數據量，並且擴展不斷演進的人工智能使用案例。這最終提高我們員工的營運效率，並帶來反應更加迅速和回報更加豐厚的銀行體驗，讓我們的客戶感到滿意。」

關於 Cloudera

在 Cloudera，我們相信數據可以將現時不可能的事在將來變得有可能實現。我們讓人們能夠將任何地方的數據轉化為可信賴的企業人工智能，從而降低成本和風險、提高生產力，並加速業務績效。我們的開放數據湖倉 (data lakehouse) 可實現安全的數據管理和可移植的雲端原生數據分析，幫助機構管理和分析在公共雲端或私人雲端上的各類型的數據。我們管理的數據量與超大規模業者不相上下，是幾乎所有行業頂尖公司的數據合作夥伴。Cloudera 引領全球數據的價值和未來，並在開源社區的不懈創新推動下，繼續引領充滿活力的生態系統。請前往 Cloudera.com 了解更多資訊，並在 LinkedIn 和 X 上關注我們。Cloudera 及相關商標是 Cloudera, Inc. 的商標或註冊商標。所有其他公司和產品名稱可能是其各自擁有者的商標。

SOURCE Cloudera, Inc.