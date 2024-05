Cloudera dan OCBC Raih Kemenangan di Financial Technology Innovation Awards 2024

Penghargaan bersama ini merupakan pengakuan bagi dampak Cloudera Data Platform dan Cloudera Machine Learning dalam mendukung OCBC untuk meningkatkan pengalaman perbankan demi masa depan lebih cerdas

SINGAPURA dan HONG KONG, 24 Mei 2024 /PRNewswire/ -- Cloudera adalah perusahaan data yang berfokus pada AI perusahaan yang tepercaya. Hari ini Cloudera mengumumkan kemenangan yang diraihnya bersama OCBC, kelompok layanan keuangan terbesar kedua di Asia Tenggara berdasarkan aset dan salah satu bank peringkat tertinggi di dunia. Cloudera bersama OCBC memenangkan "Best Big Data and Analytics Infrastructure Implementation" di Financial Technology Innovation Awards 2024.

Financial Technology Innovation Awards didirikan oleh organisasi The Asian Banker untuk memberikan penghargaan terhadap pencapaian luar biasa dan praktik terbaik dalam penerapan teknologi, yang berfungsi sebagai mercu suar bagi inovasi untuk menginspirasi lembaga keuangan dan perusahaan teknologi lainnya. Dianggap sebagai salah satu program penghargaan paling bergengsi, komprehensif dan transparan saat ini oleh industri layanan keuangan, para nominasi menjalani proses evaluasi yang ketat. Financial Technology Innovation Awards juga merupakan satu-satunya program penghargaan regional yang mengukur pelaksanaan proyek maupun dampak bisnis berkelanjutan.

"Intinya adalah menghasilkan nilai dari data untuk mendorong hasil bisnis," kata Remus Lim, Wakil Presiden Senior Wilayah Asia Pasifik dan Jepang di Cloudera. "Sungguh merupakan kehormatan bagi kami untuk memenangkan Financial Technology Innovation Award bersama OCBC karena penghargaan ini menyoroti dampak nyata dari memiliki data yang tepercaya dan bagaimana hal ini akan mempersiapkan masa depan perbankan yang lebih inovatif dan aman bagi semua orang. Dengan data dan wawasan yang akurat dan aman, Cloudera memungkinkan OCBC membangun dan menyajikan model AI dan model Large Language yang andal di Cloudera Data Platform dan Cloudera Machine Learning sehingga meningkatkan pengalaman pelanggan melalui personalisasi dan menyempurnakan deteksi penipuan untuk memitigasi risiko."

"Penghargaan ini membuktikan visi pemimpin kami dan keunggulan pelaksanaan oleh tim kami," kata Tan Ban Horng, Head of Data Platform Oversea-Chinese Banking Corporation (OCBC). "Di saat OCBC memulai perjalanan Data dan AI, kami memerlukan solusi yang menyediakan fleksibilitas di masa depan dan mitra teknologi untuk berinovasi bersama-sama. Dengan memanfaatkan Cloudera Data Platform dan Cloudera Machine Learning, tim data kami dapat bekerja sama dan mengeksplorasi volume data yang berkembang pesat serta meningkatkan kasus penggunaan AI yang terus berkembang. Sehingga akhirnya akan semakin meningkatkan efisiensi operasional bagi karyawan kami dan pengalaman perbankan yang lebih tanggap dan bermanfaat untuk menyenangkan pelanggan kami."

Tentang Cloudera

Cloudera percaya bahwa data dapat mengubah hal yang saat ini tidak mungkin menjadi mungkin di kemudian hari. Kami memampukan pengguna mengubah data di mana saja menjadi AI perusahaan yang tepercaya agar mereka dapat mengurangi biaya dan risiko, meningkatkan produktivitas, dan mempercepat kinerja bisnis. Lakehouse data open source kami memungkinkan pengelolaan data yang aman dan analitik data di komputasi awan, sehingga membantu perusahaan mengelola dan menganalisis semua jenis data di semua komputasi awan publik atau pribadi. Dengan jumlah data yang dikelola sebanyak hyperscaler, kami menjadi mitra data dengan berbagai perusahaan terkemuka di hampir setiap industri. Cloudera telah memandu dunia dalam hal nilai dan masa depan data, dan terus memimpin ekosistem yang dinamis yang didukung inovasi tanpa henti dari komunitas open source. Ketahui lebih lanjut di Cloudera.com dan ikuti kami di LinkedIn dan X. Cloudera dan semua merek terkait adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar milik Cloudera, Inc. Semua nama perusahaan dan produk lainnya adalah merek dagang kepunyaan masing-masing pemiliknya.

