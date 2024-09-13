Cloudera 推出全新機器學習項目 (AMP) 加速器套裝

Cloudera 的最新創新加速企業人工智能使用案例，大幅縮短部署時間

9 月 12 日杜拜 EVOLVE24 期間，該全新 AMP 公開亮相

加利福尼亞州聖克拉拉2024年9月14日 /美通社/ -- Cloudera 是唯一用於數據、分析和人工智能的真正混合平台，今天宣佈推出多個專為企業人工智能使用案例縮短寶貴時間而設的全新 ML 項目 (AMP) 加速器。這些全新產品專為企業提供 Cloudera 內的尖端人工智能技術和示例，並可以協助人工智能整合和帶來更具影響力的結果。

AMP 是端對端機器學習 (ML) 為本的項目，僅需按一下，即可從 Cloudera 平台直接部署。無論企業在何處執行範例或部署資料，每個 AMP 都具備業界的先進實踐，並透過促進無縫過渡的工作流程，應付複雜的機器學習挑戰。

Cloudera 透過推出 AMP 系列，致力令人工智能更容易使用和加速企業採用人工智能，並盡量提升企業數據和生成式人工智能的價值。最新 AMP 和更新包括：

Fine-Tuning Studio - 向用戶提供管理、微調和評估 LLM 的全面應用程式，以及「生態系統」。

RAG with Knowledge Graph - 這示範如何使用知識圖譜為檢索增強生成 (RAG) 應用程式提供支援，從而難以僅利用向量數據庫輕鬆擷取的關係和上下文。

PromptBrew - 透過簡單使用者介面建立高效率兼可靠的提示，提供人工智能支援協助。

Chat with Your Documents - 此為建基於過去企業數據 AMP 增強的 LLM 聊天機器人的加速器，利用用戶上傳文件而建立內部知識庫中的上下文，提升 LLM 的回應。

Cloudera AMP 除了加速人工智能項目，也是完全開放原始碼和具備適用於任何環境的部署指示，而成為 Cloudera 對開源社群承諾的進一步證明。

Futurum 集團首席技術顧問 Steven Dickens 表示：「雖然差不多每間企業都正在嘗試使用生成式人工智能，但這項技術還很嶄新和罕見最佳企業範例。因此，這是數據科學家和人工智能工程師啟動新人工智能專案時，以現有範例為基礎的常見做法。但是，這種方法存在許多缺點，包括提升安全與法律風險。AMP 透過提供多個已完全建立兼端對端的解決方案，消除這種風險。這些解決方案為數據科學家提供現成 MVP，並已證明可於多個人工智能使用案例，也可有效地兼迅速地提升價值。」

Cloudera 產品總監 Dipto Chakravarty 表示：「在現今環境中，企業面對啟動人工智能專案的時間和資源限制。我們的 AMP 內置解決方案和工作範例，而成為從概念到現實的速成人工智能專案催化劑。這確保使用案例可靠兼具成本效益，同時縮短研發時間。企業透過使用 AMP，可迅速體驗人工智能計劃所帶來的生產力提升和效率。」

在 9 月 12 日假杜拜未來博物館舉行的 EVOLVE24（業界首屈一指的數據和人工智能會議之一），Cloudera 將展示這些更新。參加者可與在場專家討論生成式人工智能時代的提高生產力策略，同時從具高瞻遠矚的演講者、數據專家和人工智能 專家處獲得寶貴見解。

請按此了解更多 Cloudera 的 AMP 如何加速您的人工智能使用案例。

Cloudera 簡介

Cloudera 是唯一用於數據、分析和人工智能的真正混合平台。Cloudera 管理的數據比其他雲端供應商多 100 倍，協助全球企業轉換全部類型數據（不論公私雲端）為寶貴兼可靠見解。我們的開放資料湖庫透過可攜式雲端原生分析，提供可擴充兼安全數據管理。這協助客戶套用多個生成式人工智能 (GenAI) 模型至自身數據時，並維持私隱、確保負責兼可靠的人工智能部署。全球多間最大金融服務、保險、傳媒、製造和政府機構信賴 Cloudera 來利用自身數據，並處理現在及未來看似無法解決的問題。

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SOURCE Cloudera, Inc.