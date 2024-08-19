無限極全球科研中心榮獲CNAS認可

CNAS是中國合格評定國家認可委員會的英文簡稱，它是根據《中華人民共和國認證認可條例》的規定，由國家認證認可監督管理委員會批準設立並授權的國家認可機構。CNAS的主要職責是統一負責對認證機構、實驗室和檢驗機構等相關機構的認可工作，其出具的檢測報告具有獨立性、可靠性和權威性，不僅在國內具有法律效力，更在全球已簽署互認協議的多個國家和地區得到廣泛承認。獲得「國家認可實驗室」稱號，在全球範圍內被廣泛視為技術能力可靠的象征。

本次通過認可的實驗室涵蓋無限極全球科研中心中草藥品質研究室、色譜分析室、光譜分析室、健康食品分析區域、日化產品分析區域、前處理室、天平室、高溫室等區域，證明了公司在開發源頭把控產品質量的能力。評審期間，實驗室參加的16項由國內外權威機構組織的能力驗證，包括英國食品分析實驗室（FAPAS）、美國藥典委員會（USP）、中食國實（CFAPA）組織的能力驗證，均一次性通過。

掛牌儀式現場，俞江林先生致辭，他對無限極全球科研中心成功獲得CNAS認可表示祝賀，並說道：「 對無限極而言，構建並強化科研中心的核心競爭力是至關重要的，它不僅是企業塑造產品差異化競爭優勢的關鍵所在，更是實現持續創新、穩健發展的堅實基石。無限極全球科研中心成功獲得CNAS認可，將增強用戶對我們公司產品及技術的信任與信心。」

馬軍先生分享：「 此次通過CNAS認可只是開始，未來無限極全球科研中心會持續以用戶為中心，夯實基礎，提升核心能力，打造『 基於信任的自主科研創新之路』 。」

此次無限極全球科研中心取得CNAS認可，向消費者傳遞了公司提供高品質產品的信心，進一步加強了與用戶之間的信任關系。未來，無限極將繼續發揮自身優勢，繼續強化核心能力，在科研體系搭建、實驗室管理上精耕細作，夯實技術創新和質量保障的基礎，為市場提供更安全、更高功效的中草藥健康產品，讓消費者更健康、更快樂。

SOURCE 無限極（中國）有限公司