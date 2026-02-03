Cochin Shipyard Limited 邀請全球各方表達意向，共策領土代表名冊

於初步階段，CSL 計劃為以下主要全球區域集群委任領土代表：(1) 挪威、瑞典及芬蘭，(2) 英國、德國及丹麥，(3) 希臘及塞浦路斯，(4) 海灣合作委員會 (GCC) 國家（巴林、科威特、阿曼、卡塔爾、沙特阿拉伯及阿聯酋），(5) 新加坡及馬來西亞，(6) 香港及越南，以及 (7) 南韓及日本。 成功入選者將獲授專屬權，於其受託區域內推廣 CSL 船舶維修服務，但須表現令人滿意並遵守協議條款與細則。

CSL 發言人對此舉發表評論，稱設立此名冊符合其宏遠藍圖，旨在延展 Cochin Shipyard 的全球足跡，讓四海客戶皆能暢通無阻地享用 CSL 的船舶維修與改裝專長

有意者須於 2026 年 2 月 5 日 15:00（印度標準時間）或之前提交其意向表達 。

有關資格標準、工作範圍及提交指引的詳細資訊，可於 Cochin Shipyard Limited 網站（招標編號：CSL/SRP/324/2026）及印度政府中央公共採購門戶網站（招標編號：2026_CSL_824799_1）查閱。

關於 Cochin Shipyard Limited：

Cochin Shipyard Limited 是印度最大型的造船與維修設施，致力為海內外客戶提供包羅萬有的船舶維修、改裝與轉換服務。

媒體聯絡人：

Naveen Raveendran

經理（船舶維修中心及業務拓展商業部）

Cochin Shipyard Limited

[email protected]

+91 8138917184

SOURCE Cochin Shipyard Limited