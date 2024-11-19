「Coffee Dripper Switch Sunrise濾杯」上市 「坂口憲二×HARIO聯名」濾杯使用日本傳統工藝「有田燒」，重現日本夕陽海岸美景。

東京2024年11月19日 /美通社/ -- 總公司位於東京都中央區的HARIO株式會社（以下簡稱「HARIO」）推出了一款名為「Coffee Dripper Switch Sunrise濾杯」的新型咖啡濾杯，特別邀請知名咖啡烘焙師兼演員坂口憲二先生(Kenji Sakaguchi)監製設計。坂口先生抱持著「希望能向更多人傳達咖啡的美好」的想法經營自己的咖啡事業，此次攜手HARIO展現咖啡的樂趣及其深奧的魅力。該產品將於11月15日在台灣上市。

圖片：https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M105322/202411059383/_prw_PI3fl_1R3Fqh9b.jpg

「Coffee Dripper Switch Sunrise濾杯」採用精美的陶瓷和獨特的開關設計，可以使用熱水浸漬咖啡粉的浸漬法和傳統滴漏式兩種方式來沖煮，輕鬆展現各種咖啡豆的美味。

濾杯的設計靈感來源於坂口先生咖啡烘焙工作室所在地——千葉縣九十九里濱的海岸風景。濾杯採用了「日出漸層」的染色設計，矽膠的顏色則以「沙灘」為靈感，營造出伴隨朝陽沐浴在海風中品嘗咖啡的臨場感。濾杯製作部分由擁有400年歷史的有田燒之鄉——佐賀縣有田町的匠人們，一個一個精心製作而成。在試作階段，讓磁器呈現漸層效果十分困難。為了呈現出從藍色到橙色的自然效果，匠人們進行了多次改良。最終的成品充分展現磁器獨有的美麗漸層，成為一件凝聚日本工匠技術的精髓，並熠熠生輝的精品。

產品資訊

https://www.hario.com.tw/?product=sunrise%e7%a3%81%e7%9f%b3%e6%b5%b8%e6%bc%ac%e5%bc%8f%e6%bf%be%e6%9d%af200-%e5%9d%82%e5%8f%a3%e6%86%b2%e4%ba%8c

展會資訊

「Coffee Dripper Switch Sunrise濾杯」將於2024年台灣國際咖啡展上發佈並販售，展會將於11月15日至18日在台北南港展覽館舉辦。

關於2024年台灣國際咖啡展

地點：台北南港展覽館一館一樓J604攤位

展期 11月15日(週五) - 18日(週一)

2024年台灣國際咖啡展

官方網站：https://www.chanchao.com.tw/coffee/en/

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關於HARIO

HARIO創立於1921年，是以耐熱玻璃製造實驗室產品的製造商。HARIO擁有日本唯一的耐熱玻璃工廠，並生產各式各樣的產品，讓我們的日常生活更幸福、更豐富，包括V60、傳統咖啡沖泡工具（如虹吸管和法式濾壓壺）、茶具和廚房用具。

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