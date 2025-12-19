COLE HAAN 上海興業太古滙專門店喬遷重開

該店由 Cole Haan 在區內的分銷合作夥伴、中國領先零售商 HiMaxx 合作營運。新店佔地 115 平方米，採用 Cole Haan 最新的零售概念設計，展現了品牌現代形象的精緻演變。店舖特色包括黃銅店面框架、展示當季重點款式的中央陳列架、橡木地板，以及藍綠色調的傢具——共同營造出溫暖、熱情且設計前衛的氛圍。Cole Haan 新址位於商場二樓，周邊環繞各個優質品牌，為訪客帶來更昇華的購物體驗。

「我們很自豪能在上海最具活力的零售地標之一重新開業。」Cole Haan 國際高級副總裁 Adrian Santos 表示，「此次喬遷凸顯了我們對中國市場的持續承諾，以及我們致力為上海消費者帶來世界級設計、舒適創新及優質購物體驗的決心。隨著我們繼續在區內擴展業務，我們期待歡迎顧客蒞臨這個全新昇華的空間。」

顧客將可探索 2025 冬季 Cole Haan Comfortable™ 廣告企劃的焦點產品，以及以農曆新年為靈感的限量版男女同款 GrandPrø Topspin 運動鞋。其他產品包括品牌最新的全天候創新鞋款，如男裝 ZERØGRAND Remastered 防水行山靴，以及採用 Grand Lux Cushioning 技術、專為全天候極致舒適而設計的女裝 Florette 高跟鞋。

顧客可親臨上海靜安區石門一路 288 號興業太古滙 2 樓 L281E 號舖探索 Cole Haan 新店，營業時間跟隨商場恆常時間（星期一至日：上午 10 時至晚上 10 時）。如欲查看其他分店位置，請瀏覽網上 店舖搜尋器 。

關於 COLE HAAN

Cole Haan 是一個全球性的美國生活時尚品牌，銷售網絡遍佈 100 多個國家，致力為時刻保持連繫、充滿活力的專業人士提供創新鞋履及時尚生活配飾。擁有近百年傳承的 Cole Haan 將悠久工藝與現代創新融入產品之中，創造出適合工作、運動及週末休閒的風格。Cole Haan 的使命是激發顧客活出非凡人生。如欲了解更多，請瀏覽 colehaan.com。請在社交媒體關注 @colehaan。

關於興業太古滙

興業太古滙位於南京西路核心商業區的黃金地段，是上海地標性的綜合發展項目，提供多元化的潮流及奢華生活方式。該項目包含一個購物商場、兩座甲級辦公樓、兩家精品酒店、一座服務式住宅大樓，以及一座擁有百年歷史的古宅「查公館」。該商業綜合體採用並列佈局，包括石門一路、商場內的南北走廊以及探索廊，並設有兩個大型戶外活動場地——北廣場和南花園，以及一個多功能活動中心和位於市中心的獨特屋頂花園。其卓越的設計促進了不同建築與功能空間之間的無縫連接和緊密互動，建立了一個充滿活力的目的地，激發對現代潮流和奢華生活的無限想像。

興業太古滙是由兩家香港上市公司——香港興業國際和太古地產按 50:50 比例共同投資、擁有及管理的合資項目。透過強調與城市、品牌及消費者共同進步的創新商業模式，該綜合體傳承了百年南京西路街區的活力，創造了世界級的專屬體驗，確立了其作為上海非凡新地標的地位。

關於 HIMAXX

HiMaxx 是中國領先的會員制零售公司。自成立以來，該公司已在中國全國開設了 71 家大型門店，並且正在迅速擴展。HiMaxx 的核心業務集中在全球知名品牌的服裝、鞋類和美容產品的零售。HiMaxx 已經與眾多世界知名品牌及數百個分銷商建立了合作關係。公司的業務範圍包括品牌零售、分銷、電子商務和商業房地產營運。秉持顧客至上的原則，HiMaxx 已為數百萬會員提供服務。請瀏覽 www.hpcang.com 。

