Collinson 科領盛國際集團《2024 年旅行權益與客戶參與度報告》 揭示亞太區消費者每年旅遊支出高達 10,000 美元

旅遊是參與此調查的亞太區受訪者信用卡消費的最高類別之一，幾乎佔全年支出的三分之一 (27%)。

與亞太區其他國家與地區的受訪者相比，新加坡受訪者的旅遊支出最高 (每年超過 10,000 美元)。

航空旅行需求不斷增長，亞太區的受訪者每年約有 6 次往返旅行。

新加坡2024年11月19日 /美通社/ -- 機場體驗、忠誠度和客戶參與度解決方案領域的全球領先企業及 Priority Pass 計劃的所有者兼營運商 Collinson 科領盛國際集團 今天發佈了題為《2024 年旅行權益與客戶參與度報告》的全新亞太區研究報告。該報告基於亞太區 14 個市場 7,250 名受訪者的調查數據匯總而成，分析了該地區旅客的行為、觀念和偏好。主要調查結果顯示，在所有市場中，旅行是參與此調查的受訪者支出最高的類別之一，幾乎佔全年支出的三分之一，能與之相提並論的只有"日常支出"類別，即食品雜貨和零售購物支出的總和。

此次研究還揭示，東南亞是新興的強大旅遊客源市場。參與此次調查的新加坡受訪者的每年旅遊支出為 10,619 美元，幾乎是中國大陸 (5,014 美元) 和日本 (4,529 美元) 等市場的兩倍。同樣位於東南亞的馬來西亞和泰國的受訪者每年的旅遊預算也相當可觀，分別為 5,939 美元和 5,548 美元。

Collinson 科領盛國際集團業務解決方案亞太區副總裁 Rohan Bhalla 在談到此次調查結果時說："我們的研究表明，旅遊是推動消費的主要動力。這種積極的旅遊消費情緒在東南亞受訪者中尤為強烈，進一步證明該地區有望成為下一個強大的旅遊客源市場。除了印度出境旅客人數的增長和備受期待的中國出境旅遊市場的復甦，我們也不應忽視東南亞旅遊市場的潛力——這個充滿活力的地區在疫情前的出境旅遊人次超過了 4,000 萬，創造了 530 億美元的出境旅遊消費[1]。"

亞太區的消費者不僅希望增加旅行次數，還希望提升旅行體驗。平均而言，亞太區的受訪者每年的旅行花費為 4,763 美元，國內往返旅行的平均花費為 700 美元，國際旅行的平均花費為 2,000 美元。當被問及最看重哪些旅行權益時，44% 的受訪者將機場貴賓室列為他們最看重的旅行相關信用卡權益，超過了安檢快速通道 (11%) 和機場接送 (9%) 等更偏向服務性質的權益。

事實上，亞太區 90% 的受訪者希望，任何收取年費的信用卡都提供機場貴賓室這一旅行權益。89% 的受訪者表示，如果他們目前使用的信用卡不再提供他們青睞的機場貴賓室計劃的會籍，他們會考慮換一張提供此會籍的新卡。日本 (96%)、馬來西亞 (92%)、台灣地區 (92%)、菲律賓 (91%) 和新加坡 (91%) 的受訪者對此感受最為強烈。

此報告顯示，92% 的受訪者表示如果支付卡提供與旅行相關的獎勵或權益，他們會更可能使用這張卡支付日常消費和旅行開支。值得注意的是，45% 的受訪者將旅行權益列為選擇信用卡時的首要決定因素，其重要性高於日常獎勵和信用卡開卡獎勵等權益，也比信用卡所帶來的體面感更重要。旅行權益在日本 (56%)、馬來西亞 (53%) 和泰國 (50%) 尤其重要。

此調查還顯示，亞太區的受訪者非常看重機場貴賓室之外的旅行體驗，例如在旅行中享受餐飲優惠。泰國、馬來西亞、澳大利亞、香港特別行政區、台灣地區、新加坡和菲律賓的受訪者將"餐飲優惠"列為他們最青睞的五大旅行權益之一。

"消費者對旅遊消費有著強烈而積極的情緒。這就為各大品牌創造了獨特的機會，可以將旅行權益作為一種關鍵競爭優勢。對金融服務業的品牌而言，尤其如此，" Rohan Bhalla 說道。"將貴賓室、安檢快速通道、機場接送、餐飲和免稅購物優惠等與旅行和機場相關的權益和體驗整合到客戶參與度和忠誠度計劃中，品牌就能夠提升其客戶價值主張，提高客戶滿意度，由此從競爭中脫穎而出，並對業務產生可觀的影響。"

為迎合旅遊業迅速復甦的態勢和旅客不斷提高的需求，Collinson 科領盛國際集團 擴大了其亞太區機場貴賓室和旅行體驗項目網路 ，機場貴賓室和旅行體驗項目數量在過去 12 個月中增加了 15%，其亞太區機場餐飲、茶點和休閒體驗項目的數量因此增加了一倍。目前，Collinson 科領盛國際集團旗下的 Priority Pass 計劃在亞太區的機場貴賓室和旅行體驗項目有近 650 個，其中 100 多個是旅行體驗項目。Priority Pass 在全球 145 個國家與地區提供 1,600 多個機場貴賓室和旅行體驗項目。

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[1]歐洲旅遊委員會 (2019 年 9 月)。《東南亞出境旅遊市場研究》。

調查方法

此報告根據數據收集機構 Cint 2024 年 4 月 16-25 日透過問卷形式調查亞太區如下 14 個市場的 7,250 位消費者所收集的數據匯總而成：澳大利亞、孟加拉、中國大陸、香港特別行政區、印度、印尼、日本、馬來西亞、菲律賓、泰國、新加坡、韓國、台灣地區和越南。受訪消費者都擁有一張收取年費並提供獎勵/權益的信用卡，且在 12 個月內至少乘坐過兩次往返航班。

關於Collinson 科領盛國際集團

全球性私有企業 Collinson 科領盛國際集團 致力於讓旅行更輕鬆，讓旅程更從容。我們與世界領先的支付網路、超過 1,400 家銀行、90 家航空公司和 20 個酒店集團合作。我們在機場體驗、忠誠度計劃和客戶互動領域領先於市場，並為超過 4 億的終端客戶提供保險解決方案。

Collinson 科領盛國際集團是全球首創且出類拔萃的機場體驗計劃 Priority Pass 的營運商。透過此計劃，旅客可以使用全球 145 個國家與地區 725 個機場的 1,600 多個貴賓室和旅行體驗項目，包括餐飲、購物、睡眠艙和水療等，讓每一次旅行都成就特別的回憶。

SOURCE Collinson International