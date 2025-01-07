圭賢高雄演唱會精彩落幕，點燃「COLORS」亞洲巡演後續場次期待

新聞提供者Antenna
07 1月, 2025, 17:36 CST
韓國首爾2025年1月7日 /美通社/ -- 1月4日，圭賢(KYUHYUN)「COLORS」亞洲巡演海外演唱會首站在高雄圓滿落幕，大家對他接下來的城市巡演充滿期待。
作為巡演的一部分，隸屬Antenna經紀公司的圭賢在台灣高雄流行音樂中心舉辦了此場演唱會。巡演於上月在首爾啟幕，旨在慶祝其個人出道十周年。圭賢在高雄的精彩演繹，讓觀眾對他接下來的香港（1月25日）和雅加達（2月8日）演出充滿期待。目前，這兩場演出的門票已火熱開售，台北演唱會門票則將於1月11日開售。此後，圭賢將赴橫濱（3月5日至6日）、曼谷（3月15日）、澳門（3月22日）繼續巡演，並於4月5日在馬尼拉收官。
在高雄，圭賢以1月份發行的《Restart》作為開場曲目，隨後演唱了其首張全長專輯《COLORS》中的《Together》和《Journey》。周日演出高潮迭起，他翻唱了多首當地熱門歌曲，如周興哲的《永不失聯的愛》和《你好不好？》、831樂團的《想見你想見你想見你》以及張力尹的《那些年》，用中文演唱不僅增添了本土風情，更加深了與當地粉絲的互動。
接着，圭賢為觀眾獻上了多首電視劇原聲帶歌曲、聖誕頌歌以及粉絲摯愛的抒情曲。作為韓流男團Super Junior最年輕的成員，他還以團隊熱門曲目點燃全場，展現了卓越唱功。粉絲們則以中文合唱了其出道單曲《在光化門》(At Gwanghwamun)，為他留下了難忘瞬間。
高雄演唱會是一場絢爛多彩的音樂盛宴，圭賢以不斷進化的音樂風格，融合了抒情、舞曲、流行等多種元素，為觀眾呈現了一場視聽享受。這場演唱會見證了他十年的音樂歷程，新老歌曲交織，深深吸引了每一位聽眾。從《在光化門》到《COLORS》專輯的主打歌《Unending Days》，圭賢用一首首歌曲，展現了他如稜鏡般多彩斑斕的音樂世界和寬廣的音樂領域。
SOURCE Antenna
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