圭賢高雄演唱會精彩落幕，點燃「COLORS」亞洲巡演後續場次期待

在高雄，圭賢以1月份發行的《Restart》作為開場曲目，隨後演唱了其首張全長專輯《COLORS》中的《Together》和《Journey》。周日演出高潮迭起，他翻唱了多首當地熱門歌曲，如周興哲的《永不失聯的愛》和《你好不好？》、831樂團的《想見你想見你想見你》以及張力尹的《那些年》，用中文演唱不僅增添了本土風情，更加深了與當地粉絲的互動。

接着，圭賢為觀眾獻上了多首電視劇原聲帶歌曲、聖誕頌歌以及粉絲摯愛的抒情曲。作為韓流男團Super Junior最年輕的成員，他還以團隊熱門曲目點燃全場，展現了卓越唱功。粉絲們則以中文合唱了其出道單曲《在光化門》(At Gwanghwamun)，為他留下了難忘瞬間。

高雄演唱會是一場絢爛多彩的音樂盛宴，圭賢以不斷進化的音樂風格，融合了抒情、舞曲、流行等多種元素，為觀眾呈現了一場視聽享受。這場演唱會見證了他十年的音樂歷程，新老歌曲交織，深深吸引了每一位聽眾。從《在光化門》到《COLORS》專輯的主打歌《Unending Days》，圭賢用一首首歌曲，展現了他如稜鏡般多彩斑斕的音樂世界和寬廣的音樂領域。

SOURCE Antenna