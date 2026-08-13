頭部餐酒吧品牌COMMUNE幻師首度進駐香港，全時段運營落地國際都會

COMMUNE幻師的成長，源於十年來對都市餐飲與社交需求的持續洞察。品牌以「全時段餐酒」打破傳統餐廳與酒吧的場景界限，透過餐食、酒飲、空間與氛圍的協同營運，讓同一間門店由日間用餐自然延伸至夜間歡聚。憑藉這套成熟模式，COMMUNE幻師於2022年至2024年連續三年位列中國餐酒吧品牌第一；2024年市場份額約7.8%，約為第二及第三大品牌合計市場份額的兩倍。

這份市場認可，也體現在品牌持續擴大的城市版圖與營運表現中。截至目前，COMMUNE幻師已進駐中國超過40座城市，營運超120間直營餐酒吧。從一間門店走向百店規模，COMMUNE幻師不僅建立了鮮明的品牌辨識度，也驗證了全時段餐酒模式在不同城市與核心商圈中的持續發展潛力。

以全時段營運與氛圍體驗，重塑都市歡聚場景

COMMUNE幻師創立於2016年，定位為融合餐飲、酒水及社交空間的全時段餐酒品牌。有別於傳統餐廳或酒吧的單一業態，COMMUNE幻師將「氛圍」視為核心產品。走進銅鑼灣首店，臨街開放式設計拉近門店與城市街區的距離，室內則以溫暖沉穩的色調營造舒適而具社交感的氛圍，靈活的空間佈局兼顧日常用餐、商務會面、朋友聚會及多人歡聚等不同場景。空間跟隨時間流轉：午間是商務簡餐與陽光的愜意，午後則轉為下午茶的慵懶時光；當夜幕降臨，燈光與音樂節奏自然切換，無縫過渡至觥籌交錯的歡聚場景，全時段不只是延長營業時間，而是將原本相對分散的消費需求整合至同一空間，藉此拓展消費場景及顧客觸點，提升空間在一天之內的使用效率，形成有別於傳統餐廳或酒吧的複合營運模式。

以「讓自在歡聚成為生活日常」為願景，COMMUNE幻師希望透過一杯酒、一道菜及具舒適感的空間，讓人與人之間的交流自然發生。開幕當日，品牌釋出香港限定餐酒新品，並設有空間導賞，讓來賓親身體驗這場「致敬匠心」的日與夜變奏。

以香港為新起點，開啟品牌國際化佈局新篇章

香港匯聚國際消費客群，餐飲、商務、零售與夜間生活高度融合。緊湊的工作節奏與多元的社交方式，使市場對能夠跨越不同時段、承接不同聚會需求的複合空間形成持續需求。COMMUNE幻師選擇香港，正是基於品牌全時段模式與本地都市生活之間的契合。銅鑼灣作為香港具代表性的商業及生活方式區域，擁有成熟的消費市場與多元客群，可為品牌驗證全時段餐酒模式在國際化城市中的發展潛力提供重要場景。

未來，COMMUNE幻師將以香港首店為新起點，持續深化對本地市場的理解，並透過餐酒、空間與氛圍的融合，拓展由日間至夜間的城市消費場景，進一步完善品牌在核心城市的商業佈局。香港首店的落地僅是序幕，品牌已鎖定香港多個核心商圈，未來將有更多新門店陸續亮相，以更密集的網絡覆蓋這座國際都會的消費版圖。

SOURCE COMMUNE幻師