Compass Offices 擴展業務版圖 進駐尖沙咀新港中心 1 座

新中心秉持「以人為本」的設計理念，不止具備基礎辦公功能，更精準預判多元客戶的差異化需求。透過深入了解客戶獨特的業務需求，並提供細緻周到的款待服務，我們致力營造一個具包容性與協作性的工作空間，讓客戶能專注於業務發展與團隊成長。除配備現代化設計、裝修精緻齊全的辦公空間外，我們亦透過精心策劃的活動計劃促進客戶間的交流，並提供多功能的活動空間及專業的活動統籌服務。此外，我們的客戶更可享有專屬的福利優惠，旨在提升日常工作體驗，助力客戶在專業及高效能的氛圍中成長。Compass Offices 主席鍾永良表示：「我們在香港的持續增長，反映了公司致力於客戶最需要的核心地段，提供高品質且高效能辦公空間的策略。新中心選址在尖沙咀商務與休閒商圈交匯處，依托片區優越的交通網絡與濃厚的商務氛圍，為客戶打造理想的辦公據點。」

新商務中心6 月的落成，正回應了九龍區對靈活、高規格辦公方案日益增長的需求。透過結合尊貴的商業地址與即租即用、全方位管理辦公空間的實用優勢，Compass Offices 繼續支持中小企及企業團隊優化營運靈活性。是次業務擴張更強化了我們對款待服務與以人為本服務的關注，確保辦公環境能優先照顧每位會員的身心健康與生產力。

關於 Compass Offices

Compass Offices 提供專業、高效且靈活的辦公空間，旨在支持企業在不同階段的成長。我們即租即用的商務中心及靈活的租賃條款，助力初創企業、中小企及跨國團隊輕鬆擴展規模。我們的據點遍佈亞太地區各大主要商業區，提供以生產力為導向的環境、精心策劃的活動計劃以及多元化的客戶福利，助企業在瞬息萬變的環境中保持靈活敏捷。

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