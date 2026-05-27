貿澤電子亮相COMPUTEX 2026 共探AI智慧新未來

展會期間，貿澤將帶來一款自主開發的AI語音互動機器人M-bot，為現場觀眾帶來耳目一新的人機互動體驗。M-bot具備自然流暢的中英雙語互動能力，能以更直覺、更即時的方式與現場觀眾交流，可直接透過語音與其互動，查詢貿澤官網上的產品資訊、庫存狀態、價格及出貨進度等服務內容，並就電子元件選型、應用方案及相關技術疑問獲得即時參考建議。從資訊查詢到技術諮詢，M-bot皆能一站式的回應，大幅提升互動效率與服務體驗，充分體現貿澤電子以數位科技賦能客戶服務、打造智慧化技術支援的前瞻性佈局。

現場還將展示多個合作伙伴的產品和方案，包括：

ROHM Semiconductor (羅姆) 的50V Power Shelf方案面向AI數據中心，通過SiC + GaN + 低壓MOSFET的系統級組合，實現高功率密度、低損耗和可熱插拔的AI服務器供電架構；Next-Gen AI Server HVDC架構，通過SiC/GaN/功率MOSFET全棧方案，支撐1MW級AI算力時代 。

Würth Elektronik (伍爾特電子) 的 WE-CMB、WE-CMBNC 與 WE-EXB 共模電源扼流線圈 ，WCAP-ATG5 鋁電解電容器設計套件，REDCUBE 終端設計套件，Digital Isolators Evaluation Board（PN: 18824215401H），能夠應用於電源、工業自動化等領域 。

為了讓 AI 技術更貼近大眾，現場還設有多項互動式體驗，邀請參觀者親身感受 AI 應用的實際魅力。

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