Comviva 為數位支付和銀行業務推出創新低程式碼/無程式碼平台

新解決方案將令銀行和金融機構能以企業級安全性和無與倫比的工作效率來實現工作流程的客制化與自動化

新德里2024年4月17日 /美通社/ --全球客戶體驗和資料貨幣化解決方案的領導者 Comviva 今日宣佈推出革命性的低程式碼/無程式碼平台。

Comviva 的低程式碼/無程式碼可組合平台是其現有 mobiquity® 平台 的延伸，旨在讓金融機構（包括銀行、金融科技公司和數位錢包提供商）顛覆現有的發展格局。

新平台將幫助金融機構迅速適應市場變化、監管要求和持續演變的客戶需求。憑藉可視化構建使用者旅程和工作流的功能，以及與第三方系統無縫集成的能力，此平台有望加速創新和簡化營運。新平台將支持使用者快速適應新興需求，同時快速推出的新功能，大幅縮短上市時間。此外，由於部署時間或可減少 30% 到 40%，這將降低開發成本並提高生產力。

在本次宣佈時，Comviva 的數位金融解決方案執行副總裁兼首席營運官 Srinivas Nidugondi 表示：「我們全新的低程式碼/無程式碼平台標誌著數位銀行和電子錢包的突破性進展，將徹底改革銀行、金融科技公司和數位錢包提供商的服務設計和部署方式。當今的組織正面臨快速導入新科技和引入新服務也需要大量投資的挑戰。我們的創新平台精簡了開發週期，顯著提升工作效率、加速創新並縮短上市時間。憑藉智慧原生服務，新平台將使組織能夠無縫地滿足日益增長的客戶需求，並快速高效地開發和部署新的數位應用程式。」

Comviva 的新一代低程式碼平台超越設定功能，簡化了連接系統、映射資料欄位以及定義使用者旅程和工作流的流程。

平台包括了如 Service Flow Composer、Channel Composer 和 Integration Flow Composer 等功能。這些工具可協助具備不同技術背景的使用者輕鬆建立/修改服務、構建應用程式以及與第三方系統集成，而無需編寫任何程式碼。

Comviva 的 mobiquity® 是數位支付領域的全球領導者。該平台在全球 50 多個國家/地區有逾 90 個部署案例，每年處理 2,500 億美元的交易額，為全球的消費者、商家、企業和銀行提供支援，幫助電訊和金融科技公司擴展其服務能力。該平台提供一系列的功能，從數位入門到賬單繳付和商家交易應有盡有。

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SOURCE Comviva