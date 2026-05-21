Comviva 榮獲《2026 Gartner® 數碼商務支付平台市場指南》認可

新德里2026年5月21日 /美通社/ -- Comviva 是全球數碼轉型解決方案領導者，專注於客戶體驗管理、數據變現及數碼金融服務。公司今日宣佈，憑藉其支付平台 —— 包括 mobiquity® Pay 及 mobiquity® One —— 獲納入《2026 Gartner 數碼商務支付平台市場指南》(2026 Gartner Market Guide for Digital Commerce Payment Platforms) 的代表供應商。

Comviva 認為，獲納入該市場指南，反映其有能力應對這些新興需求。 其 mobiquity® Pay 解決方案支援建立及管理數碼錢包，讓企業能夠提供豐富多元的本地化支付體驗。 而 mobiquity® One 則為數碼商戶整合由人工智能 (AI) 驅動的嵌入式支付功能。 該平台提供優化的交易路由、強大的客戶體驗層，以及閉環式電子錢包功能，協助企業降低成本並提升支付轉換成效。

談及此次獲得認可時，Comviva 總裁兼營運總監 Manish Agrawal 表示：「數碼商務支付領域正經歷結構性轉變，推動因素包括市場對智能化、可互通及可擴展平台的需求日益增加。 我們認為，獲 Gartner 市場指南認可，反映流動支付越來越重要，以及嵌入式支付逐漸興起，協助企業在提供無縫客戶體驗的同時，應對越漸複雜的市場環境。」

該市場指南亦指出，目前並無任何單一數碼商務支付平台能在所有地區提供支付服務。 商戶在全球拓展業務往往需要同時採用多家支付供應商的服務，導致因要與多個支付供應商合作而令營運更加複雜，引致成本效益問題。

代理式商務及穩定幣的興起，正改變傳統數碼商務支付體驗。 負責網上及流動支付的數碼商務主管應參考此市場指南，以了解這個複雜且迅速演變的市場，以及相關供應商平台生態。

Comviva 的金融科技平台專為新一代數碼支付而設，提供由 AI 驅動、以雲端原生架構打造的體驗，兼具安全保障、可擴展性及流暢無縫的操作體驗，覆蓋多元化金融生態系統。 這些平台目前每年處理超過 75 億宗交易，總交易額逾 4,000 億美元，每日交易處理量超過 10 億美元，服務遍及 55 多個國家、逾 5 億名用戶。

Gartner，《數碼商務支付平台市場指南》，Debbie Buckland、Peter Ryan，2026 年 1 月 12 日。

SOURCE Comviva