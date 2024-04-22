Concept Medical 宣佈在美國已招募首例患者參加「MAGICAL-ISR」IDE 研究

MagicTouch 代表在冠狀動脈介入治療領域取得革命性進步，提供了西羅莫司的受控和持續釋放，類似於藥物洗脫支架，但無需植入永久性支架。

「我們很高興地宣佈，採用了 MagicTouch 西羅莫司藥物洗脫球囊技術的 MAGICAL-ISR 研究招募到首名患者。這項重要的臨床試驗將預示著在各種臨床和解剖環境下開展安全有效的 DEB 治療時代，它將對美國複雜阻塞性冠狀動脈疾病患者的治療起到補充和改善作用。」紐約心血管研究基金會 (CRF) 研究主席兼創辦人 Martin Leon 博士表示。

Concept Medical 創辦人兼董事總經理 Manish Doshi 博士補充道：「MagicTouch 技術已在全球範圍內得到廣泛應用，透過這項研究進入美國市場，標誌著朝著解決 ISR 治療中未滿足的需求邁出了關鍵一步。我們對創新和患者安全的承諾堅定不移，我們預計這項研究將顯著影響全球 ISR 的治療方式。」

Concept Medical 憑藉全球首個西羅莫司藥物塗層球囊 MagicTouch 樹立行業標桿，該球囊已在國際上獲得廣泛採用，並榮獲 FDA 突破性認定。MAGICAL-ISR 研究以及其他正在進行的 IDE 臨床研究共同突顯該公司致力於臨床卓越和創新的承諾。

關於 Concept Medical：

Concept Medical 的總部位於佛羅里達州坦帕，業務遍及全球。CM 致力於透過創新性研究和給藥技術的開發，為血管和非血管疾病提供更好的護理，並利用獨特的技術和產品組合以及專有的塗層技術，透過血管腔表面輸送藥劑，以此加強患者護理。Concept Medical 是世界上首個也是使用最廣泛的西羅莫司塗層球囊 MagicTouch 的創造者，其業務遍及歐洲、亞洲、拉丁美洲、中東以及全球所有其他獲得 CE 標誌的地區。

Concept Medical 的革命性技術結合了突破性產品 MagicTouch 和 Abluminus，已用於治療全球超過 50 萬名心血管疾病患者。

有關 MAGICAL-ISR 研究或 Concept Medical 創新解決方案的更多資訊，請瀏覽 www.conceptmedical.com。

SOURCE Concept Medical