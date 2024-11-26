COP29：萬華化學展示多項創新技術，助力化工行業供應鏈實現碳中和

萬華化學-河海綜合智慧能源項目推出全球首創的智能綜合熱能技術，提高能效，減少碳排放。利用波紋板吸收式熱泵、離心熱泵及機械蒸汽再壓縮(MVR)等先進技術，該系統通過回收煙台工業園的低溫廢熱，為生產工藝提供高品質熱能，並為冬季城市供暖提供清潔能源。通過有效利用低溫廢熱，該方法支持化工行業的可持續發展，降低排放並提高空氣質量。2023年，該項目實現了為1000萬平方米的居民區供暖的目標，預計全面投產後每年可減少煤炭使用260萬噸，供暖面積達到6400萬平方米，具備更大規模的采用和推廣能力。

——采用循環創新：減少范圍1和范圍2的碳排放

萬華的MDI（二苯基甲烷二異氰酸酯）技術通過廢水回收工藝處理高濃度胺廢鹽水，每年減少鹽水排放300萬噸，碳排放量減少14萬噸。此外，氯化氫氧化循環技術將HCl轉化為高純氯，用於MDI生產，每噸氯的耗電量從1250 kWh降至245 kWh，每年節電7.1億千瓦時，減排二氧化碳約70萬噸。

——推動材料全生命周期回收

聚碳酸酯(PC)和熱塑性聚氨酯彈性體(TPU)已經建立了回收方法，但超過78%的廢塑料仍無法回收。僅在家用電器領域，每年就有超過500萬噸聚氨酯泡沫被焚燒或填埋，造成污染。萬華突破性的聚氨酯泡沫醇解技術，可回收高達30%的多元醇，並保證產品性能不受損失。該技術受到眾多全球品牌的關注，願意在這項創新方面開展合作。

在當今快節奏的世界中，萬華功能強大、持續的環保創新已廣泛服務於全球市場：

使用無甲醛 MDI 膠粘劑的家具與慢回彈聚氨酯材料提升居住品質。

MDI 尼龍 -12 、 HDI 型 TPU 、生物基 TPU 等材料助力運動裝備更加舒適。

-12 HDI TPU TPU 萬華在高性能光學材料領域處於領先地位，為家用電器、電子、汽車和照明等行業提供高折射聚碳酸酯 (PC) 、光導 PC 、光學級聚甲基丙烯酸甲酯 (PMMA) 、 MS 、環烯烴共聚物 (COC) 和環烯烴聚合物 (COP) 等解決方案。

(PC) PC (PMMA) MS (COC) (COP) 高純度玫瑰醇及薄荷醇帶來優質香氛體驗。

聚砜、 PC 、 PVC 和 TPU 等醫用級材料 , 滿足醫療器械的性能要求。

PC PVC TPU , 萬華的可持續材料支持節能建築、低碳出行，並通過營養化學品和無甲醛產品改善生活。

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SOURCE Wanhua Chemical Group Co.,Ltd