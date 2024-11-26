COP29：萬華化學展示多項創新技術，助力化工行業供應鏈實現碳中和
新聞提供者Wanhua Chemical Group Co.,Ltd
26 11月, 2024, 11:32 CST
與COP29大會「攜手共創綠色世界」的主題一致，萬華重點推出全球首創智能綜合熱能技術、氯化氫(HCl)氧化循環技術，以及聚氨酯泡沫化學與物理回收技術等。
阿塞拜疆巴庫2024年11月26日 /美通社/ -- 萬華化學(Wanhua Chemical)（「萬華」或「該公司」，600309.SS）在11月11至22日阿塞拜疆舉行的第29屆聯合國氣候變化大會(COP29)上展示了多項創新的可持續轉型模式和技術應用。這些創新成果為能源、化工、家電及工業園區等多個行業的碳中和目標提供了全新思路。該公司還與行業組織合作積極應對常見環境污染與全球變暖等發展挑戰。
萬華化學董事長廖增太表示：「秉承『化學，讓生活更美好』的使命，萬華化學致力於通過化學的力量,在推動自身變革的同時,為人類面臨的共同挑戰提供解決方案,助力可持續發展未來。」
萬華的技術創新：倡導零碳未來
——利用廢熱：降低能耗與碳排放
萬華化學-河海綜合智慧能源項目推出全球首創的智能綜合熱能技術，提高能效，減少碳排放。利用波紋板吸收式熱泵、離心熱泵及機械蒸汽再壓縮(MVR)等先進技術，該系統通過回收煙台工業園的低溫廢熱，為生產工藝提供高品質熱能，並為冬季城市供暖提供清潔能源。通過有效利用低溫廢熱，該方法支持化工行業的可持續發展，降低排放並提高空氣質量。2023年，該項目實現了為1000萬平方米的居民區供暖的目標，預計全面投產後每年可減少煤炭使用260萬噸，供暖面積達到6400萬平方米，具備更大規模的采用和推廣能力。
——采用循環創新：減少范圍1和范圍2的碳排放
萬華的MDI（二苯基甲烷二異氰酸酯）技術通過廢水回收工藝處理高濃度胺廢鹽水，每年減少鹽水排放300萬噸，碳排放量減少14萬噸。此外，氯化氫氧化循環技術將HCl轉化為高純氯，用於MDI生產，每噸氯的耗電量從1250 kWh降至245 kWh，每年節電7.1億千瓦時，減排二氧化碳約70萬噸。
——推動材料全生命周期回收
聚碳酸酯(PC)和熱塑性聚氨酯彈性體(TPU)已經建立了回收方法，但超過78%的廢塑料仍無法回收。僅在家用電器領域，每年就有超過500萬噸聚氨酯泡沫被焚燒或填埋，造成污染。萬華突破性的聚氨酯泡沫醇解技術，可回收高達30%的多元醇，並保證產品性能不受損失。該技術受到眾多全球品牌的關注，願意在這項創新方面開展合作。
在當今快節奏的世界中，萬華功能強大、持續的環保創新已廣泛服務於全球市場：
- 使用無甲醛MDI膠粘劑的家具與慢回彈聚氨酯材料提升居住品質。
- 尼龍-12、HDI型TPU、生物基TPU等材料助力運動裝備更加舒適。
- 萬華在高性能光學材料領域處於領先地位，為家用電器、電子、汽車和照明等行業提供高折射聚碳酸酯(PC)、光導PC、光學級聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)、MS、環烯烴共聚物(COC)和環烯烴聚合物(COP)等解決方案。
- 高純度玫瑰醇及薄荷醇帶來優質香氛體驗。
- 聚砜、PC、PVC和TPU等醫用級材料,滿足醫療器械的性能要求。
- 萬華的可持續材料支持節能建築、低碳出行，並通過營養化學品和無甲醛產品改善生活。
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SOURCE Wanhua Chemical Group Co.,Ltd
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