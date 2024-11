COP29: Wanhua Chemical stellt mehrere Innovationen vor, die die Kohlenstoffneutralität in der Lieferkette der chemischen Industrie fördern

Im Einklang mit dem COP29-Thema „Solidarity for a Green World" (Solidarität für eine grüne Welt) konzentriert sich Wanhua auf die weltweit erste integrierte intelligente Wärmeenergie, die erstmals Chlorwasserstoff-Oxidationskreislauftechnologie , sowie chemische und physikalische Polyurethanschaum-Recyclingtechnologien , unter anderem , kombiniert.

BAKU, Aserbaidschan, 22. November 2024 /PRNewswire/ -- Wanhua Chemical („Wanhua" oder „das Unternehmen"; 600309. SS), stellte auf der COP 29 in Aserbaidschan vom 11. bis 22. November zahlreiche innovative Modelle für eine nachhaltige Transformation und Technologieanwendungen vor , die unter anderem in den Bereichen Energie, Chemie, Haushaltsgeräte und Industrieparks eine kohlenstofffreie Zukunft ermöglichen sollen. Das Unternehmen arbeitete auch mit zusammen, um gemeinsame Herausforderungen in den Bereichen Umweltverschmutzung und globale Erwärmung anzugehen.

Liao Zengtai, Vorsitzender von Wanhua, kommentierte: „Mit unserer Unternehmensmission Advancing Chemistry, Transforming Lives, hat sich Wanhua verpflichtet, die Kraft der Chemie zu nutzen, um unseren eigenen Wandel voranzutreiben und gleichzeitig Lösungen für die gemeinsamen Herausforderungen der Welt zu bieten und zu einer nachhaltigen Zukunft beizutragen."

Die technologischen Innovationen von Wanhua haben eine kohlenstofffreie Zukunft zum Ziel .

Nutzung von Abwärme zur Verringerung des Energieverbrauchs und der Kohlenstoffemissionen

Wanhua Chemical Hehai Comprehensive Energy Project hat die weltweit erste integrierte intelligente thermische Energietechnologie eingeführt, um die Energieeffizienz zu verbessern und die Kohlenstoffemissionen zu reduzieren. Das System nutzt fortschrittliche Technologien, wie Wellplatten-Absorptionswärmepumpen, Zentrifugalwärmepumpen und mechanische Dampfrekompression (MVR), um die Abwärme des Industrieparks Yantai zu recyceln. Diese rückgewonnene Wärme liefert hochwertige thermische Energie für die Produktionsprozesse und stellt im Winter eine saubere Heizquelle für die Stadt Yantai dar. Durch die effektive Nutzung von Niedertemperatur-Abwärme unterstützt dieser Ansatz die nachhaltige Entwicklung der chemischen Industrie, senkt die Emissionen und verbessert die Luftqualität. Im Jahr 2023 hat das Projekt sein Ziel erreicht, 10 Millionen Quadratmeter Wohnfläche mit Wärme zu versorgen. Bei voller Produktion wird der Kohleverbrauch um 2,6 Millionen Tonnen reduziert und es werden 64 Millionen Quadratmeter jährlich beheizt.

Einführung von Recycling-Innovationen zur Verringerung der Kohlenstoffemissionen in Scope 1 und 2

Die Diphenylmethan-Diisocyanat (MDI)-Technologie von Wanhua nutzt das Abwasserrecycling zur effizienten Verarbeitung von hochkonzentrierter aminhaltiger Abwassersole, wodurch die Soleemissionen um 3 Millionen Tonnen und die Kohlenstoffemissionen um 140.000 Tonnen jährlich reduziert werden. Darüber hinaus ermöglicht eine bahnbrechende Technologie zur Oxidation von Chlorwasserstoff (HCl) die Wiederverwendung von HCl für den MDI-Produktionsprozess durch Umwandlung in hochreines Chlor. Auf diese Weise wird der Stromverbrauch von 1.250 kWh auf 245 kWh pro Tonne Chlor gesenkt, was eine Einsparung von 710 Millionen kWh und eine Verringerung der CO₂-Emissionen um etwa 700.000 Tonnen pro Jahr bedeutet.

Förderung des vollständigen Materialrecyclings

Für Polycarbonat (PC) und thermoplastisches Polyurethan (TPU) gibt es etablierte Recyclingverfahren, doch über 78 % der Kunststoffabfälle können nicht recycelt werden. Allein im Haushaltsgerätesektor werden jährlich über 5 Millionen Tonnen Polyurethanschaum verbrannt oder auf Deponien gelagert, was zur Umweltverschmutzung beiträgt. Wanhuas bahnbrechende Alkoholysetechnologie ermöglicht nun das Recycling von Polyurethanschaum, wobei bis zu 30 % des Polyols ohne Produktabbau zurückgewonnen werden können. Führende globale Marken haben ihr Interesse an einer Partnerschaft für diese Innovation bekundet.

In der heutigen schnelllebigen Welt dienen die funktionalen, kontinuierlich umweltfreundlichen Innovationen von Wanhua der Verbesserung des täglichen Lebens auf weltweiten Märkten:

- Formaldehydfreie Möbel auf der Basis von MDI-Klebstoffen verhindern die Freisetzung von Formaldehyd, während langsam rückfederndes Polyurethan für ein besseres Wohngefühl sorgt.

- Materialien wie Nylon 12, HDI-Typ TPU, biobasiertes TPU und andere erhöhen den Komfort bei sportlichen Aktivitäten.

- Wanhua ist führend auf dem Gebiet der optischen Hochleistungsmaterialien und bietet Lösungen wie hochbrechendes Polycarbonat (PC), lichtleitendes PC, Polymethylmethacrylat (PMMA) in optischer Qualität, MS, zyklisches Olefin-Copolymer (COC) und zyklisches Olefin-Polymer (COP) für Branchen wie Haushaltsgeräte, Elektronik, Automobile und Beleuchtung.

- Hochreiner Rosenalkohol und Menthol bieten erstklassige Düfte für die Körperpflege.

- Medizinische Materialien wie Polysulfon, PC, PVC und TPU erfüllen die Leistungsanforderungen von medizinischen Geräten.

- Die nachhaltigen Materialien von Wanhua unterstützen energieeffizientes Bauen, kohlenstoffarmes Reisen und ein besseres Leben mit chemischen Nährstoffen und formaldehydfreien Produkten.

Weitere Innovationen und nachhaltige Praktiken von Wanhua Chemical finden Sie unter https://en.whchem.com/.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2565287/image_5006291_29710379.jpg