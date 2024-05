Cosmos Hotel Management向預訂人氣寶可夢客房的客人贈送全新MIMARU原創系列商品

東京2024年5月24日 /美通社/ -- 領先的公寓式連鎖酒店MIMARU運營商Cosmos Hotel Management Co., Ltd.欣然宣佈,自2024年6月1日(週六)起,MIMARU 寶可夢客房的原有禮品系列已更新,預訂寶可夢客房的客人將獲贈新禮品。這些寶可夢主題房間現已在東京、京都和大阪的MIMARU公寓式酒店投入使用,讓家庭客人和寶可夢粉絲們都能享受沉浸式體驗。

- 關於寶可夢客房

寶可夢客房對於寶可夢粉絲來說具有難以抗拒的吸引力:床上有一個非常大的毛絨絨的卡比獸等待著客人,而餐廳和臥室內部裝飾滿是精靈球的圖案。房間至少可入住四人,所有房間都配備了廚房;MIMARU的工作人員不僅熱情友好,而且能說流利的英語,隨時準備滿足客人的各種需求。如需瞭解詳細信息和預訂,請點擊以下鏈接:https://mimaruhotels.com/experience/stay-pokemonroom/

寶可夢客房:https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M107482/202405160857/_prw_PI8fl_o4rL55qm.png

- 為入住寶可夢客房的客人準備的全新MIMARU原創系列禮品

原有禮品系列顯然非常適合兒童,而新系列則「適合全家且具日本風情」。該套裝包含四件商品:洗衣袋、抽繩袋、小錢包和貼紙。每個預訂的家庭均可免費獲贈一套。

寶可夢客房的原創系列商品:https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M107482/202405160857/_prw_PI7fl_1N48r0eu.png

(C) Pokemon. (C) Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

About Cosmos Hotel Management Co., Ltd.

- 總部:東京港區

- 總裁:藤岡英樹(Hideki Fujioka)

- 諮詢:https://mimaruhotels.com/contact-us/

MIMARU網站:https://mimaruhotels.com/

Instagram: https://www.instagram.com/mimaruhotels/

