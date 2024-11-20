神雲科技整合最新CPU與GPU技術，SC24展示AI/HPC伺服器新品

搭載 AMD EPYC 9005 系列處理器，神雲科技新一代伺服器專為高效能 AI 運算工作負載進行優化設計，提升資料中心的效能與運算密度。在這次的 SC24 大會，神雲科技重點展示了兩款優秀的 AI/HPC 伺服器產品：首先是MiTAC G8825Z5，一款 8U雙路 AI 伺服器，支援最新 AMD Instinct MI325X 加速器，並可搭載最高 6TB 的 DDR5 6000 記憶體，提供 8 個熱插拔 NVMe U.2 托盤，非常適用於大規模 AI 與 HPC 基礎架構的建置需求。其次是MiTAC TYAN TN85-B8261，一款2U雙路GPU伺服器，專為HPC和深度學習應用設計，支援最多 4 張雙寬 GPU 卡、24 個 DDR5 RDIMM 插槽，並擁有 8 個熱插拔 NVMe U.2托盤。而在雲端伺服器方面，神雲科技展出MiTAC TYAN GC68C-B8056，這款1U單路伺服器能搭載 24 個 DDR5 DIMM 插槽與 12 個熱插拔NVMe U.2托盤，為雲端環境提供高效能與靈活的擴展性。此外，神雲科技還展出專為高 IOPS NVMe資料儲存設計的MiTAC TYAN TS70A-B8056 2U 單路伺服器，以及採用2U 4 節點架構設計的 MiTAC M2810Z5 單路伺服器，MiTAC M2810Z5 的每個節點最高可支援3,072GB的RDIMM DDR5 6000 記憶體與 4 個熱插拔 E1.S 硬碟，為高密度雲端伺服器的優異解決方案。

滿足AI與加速需求：可擴展效能提升投資效益並降低功耗

SC24大會上，神雲科技也展出基於Intel Xeon 6處理器，並具備優異性能和效率的次世代伺服器產品；首先是MiTAC R2520G6，這款2U雙路的通用型伺服器專為記憶體密集運算設計，支援高達8TB的DDR5記憶體、5個PCIe 5.0 x16插槽並提供 NVMe U.2和E1.s 靈活的儲存媒介選項。接著是MiTAC R2513G6，這台2U單路儲存伺服器支援24個3.5寸SATA硬碟和2個2.5寸NVMe硬碟，並提供 8 個 DDR5 記憶體插槽，同時內建 SAS RAID 卡實現高效可靠的資料儲存管理，適合高密度儲存應用場合。最後是MiTAC G4520G6，這是款專為平行式AI工作負載打造的4U雙路伺服器，支援多達8張雙插槽GPU卡、8TB DDR5 記憶體，並配備11個 PCIe 5.0 x16 插槽和 8 個熱插拔 U.2硬碟，是高性能運算和 AI 訓練的理想選擇。

此外，神雲科技還展示了英特爾 D50DNP 系列(Denali Pass)中的 D50DNP1MHCPLC 計算模組，這款1U半寬模組可支援兩顆功耗最高達 385W 的第5代/第4代Intel® Xeon® 可擴充處理器或Intel® Xeon® CPU Max 系列，採用直接液冷技術，具備16個DDR5 DIMM 記憶體插槽，最高可達5600 MT/s（搭配第 5 代Intel Xeon可擴展處理器）資料傳輸頻寬、2個半高半長 PCIe Gen 5 插槽以及多達 2 個 NVMe/SATA M.2 硬碟，為高密度計算應用提供了靈活與高效的解決方案。

除了前述介紹的產品，神雲科技在此次SC24大會也展示了其多元化的產品線，包括支援 AMD EPYC 9004/8004/4004 系列處理器、第5代/第4代Intel Xeon 可擴充處理器、Intel® Xeon® E-2400處理器以及專業級GPU的多款伺服器產品，提供符合現代用戶在性能與預算方面需要的各式解決方案。

關於神雲

神雲科技股份有限公司(MiTAC Computing Technology Corporation) 隸屬于神達控股股份有限公司(MiTAC Holdings Corp., TSE:3706)，擁有超過 30 年的伺服器設計與製造經驗，為雲端服務供應商、人工智慧/高性能運算，以及邊緣運算等不同的應用環境提供靈活的定制化供應模式。自 2023 年 7 月起，MiTAC開始承接英特爾資料中心解決方案事業群(DSG)伺服器產品之銷售與後續世代產品之規劃設計，為下一代資料中心設備提供先進的解決方案。MiTAC產品陣容涵蓋 TYAN 伺服器、ORAN 伺服器、高性能 AI 伺服器與資料中心產品，以豐富的產品範疇，提供給客戶全方位的企業級解決方案。

神雲原以 TYAN 品牌經營伺服器通路業務，於2023年7月起開始以 MiTAC 品牌經營 Intel DSG 伺服器產品之銷售。而為強化通路規劃、發揮品牌管理的綜效，並凝聚品牌形象，自2024年10月起，神雲整合 TYAN 與 MiTAC 兩個品牌，統一以 MiTAC 作為產品的品牌名稱。

神雲科技網站:

http://www.mitaccomputing.com/

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SOURCE 神雲科技股份有限公司