CSTS高層獲委任加入香港總商會轄下委員會

香港2026年7月25日 /美通社/ -- CSTS欣然祝賀其兩位高層領導獲委任加入香港總商會（Hong Kong General Chamber of Commerce，簡稱「HKGCC」）轄下委員會。

集團首席執行官兼執行董事Abel Zhao（趙健鷹）獲委任為創新、數據與通訊委員會（Innovation, Data, and Communication Committee）委員，集團企業戰略與可持續發展總監Sharon Li（李卓穎）獲委任為零售、文化、體育及旅遊委員會（Retail, Culture, Sports and Tourism Committee）委員。

此次任命是對Abel和Sharon二人所展現出的專業素養、專業能力及行業領導力的認可，亦彰顯CSTS對香港經濟與商業發展的持續貢獻。

依托子公司Connexus長達78載的深厚發展積澱，CSTS長期為香港貿易、物流及商業發展提供重要支持。本次委員會委任，進一步體現集團致力於分享行業洞見、推動創新發展，並積極參與關乎香港經濟未來走向議題的交流探討。

Connexus董事總經理Simon Hague表示：「這些任命充分證明了CSTS內部領導層的能力與素養，也體現了我們團隊同仁在香港商界贏得的尊重與認可。我們很高興看到Abel和Sharon獲得香港總商會垂青，並相信他們將在各自所屬委員會創造寶貴價值。」

香港總商會的各委員會匯聚了商界領袖及各領域專家，旨在提供行業視角、促進合作，並助力香港保持持續競爭力。Abel和Sharon將運用其豐富經驗與專業見解，參與創新、數據與通訊，以及零售、文化、體育及旅遊等領域的討論與交流。

CSTS向Abel和Sharon致以祝賀，並期待通過這兩項重要任命，支持他們為香港商界貢獻力量。

關於CSTS

CSTS Enterprises是一家綜合性媒體、娛樂、體育及旅遊科技集團。公司自主開發知識產權與品牌項目，同時開展各類合作，打造優質體驗內容，觸達本地及區域乃至全球受眾。集團自有項目包括Generation C與PremierX，同時與國際知名IP項目展開合作，涵蓋國際足聯世界杯（FIFA World Cup）、世界一級方程式錦標賽（Formula 1）、Waterbomb等。

CSTS融合體驗式營銷、旅遊、數據與科技，打造互聯互通的受眾體驗。公司依托線下活動與線上數字化渠道觸達消費者，攜手客戶在多地市場開展規模化落地項目，將複雜的活動轉化為統籌有序、成效可量化的成果。

關於Connexus

Connexus是一家屢獲殊榮的旅遊管理公司，是CSTS Enterprises的全資子公司。公司前身為1948年成立的Swire Travel（太古旅遊），是香港第一家注冊旅行社，擁有超過78年的可靠傳承，將個性化的全天候支持與先進的數字化能力相結合，提供無縫的旅遊科技解決方案。

Connexus提供全方位的旅遊管理服務，涵蓋企業差旅、MICE（會議、獎勵旅遊、大型會議及展覽）以及旅遊科技解決方案。更多信息，請訪問www.connexustravel.com或關注公司的LinkedIn賬號。

SOURCE CSTS Enterprises