CtrlS 獲得 CPP Investments 承諾投資 700 億盧比，以擴展印度數據中心基建

按融資前估值為 4,491.4 億盧比（66 億加元）

所得款項中的 300 億盧比（4.41 億加元）將用於成立合資企業

印度海得拉巴2026年6月18日 /美通社/ -- CtrlS Datacenters Ltd. 今日宣佈，與加拿大養老金計劃投資委員會 (CPP Investments) 達成策略合作。 CPP Investments 將投入最多 700 億盧比（10 億加元），為 CtrlS 在印度快速增長的數碼基建市場中的未來擴展提供資金支持。

作為合作的一環，CPP Investments 將投資 400 億盧比（5.88 億加元），購入 CtrlS 的 8.2% 股權，反映其對公司市場領導地位、營運卓越表現及長遠發展計劃充滿信心。 此外，CPP Investments 與 CtrlS 將成立合資企業，於印度各地建設超大規模數據中心園區。 CPP Investments 已承諾向合資企業出資最多 300 億盧比（4.41 億加元），將持有 48% 股權，CtrlS 則持有 52%。

此合作旨在加快新一代數據中心基建的發展，以回應超大規模營運商、雲端服務、人工智能 (AI) 應用及印度數碼經濟蓬勃擴展所衍生的需求增長。

CtrlS Datacenters 創辦人兼行政總裁 Sridhar Pinnapureddy 在評論是項合作時表示：「印度的人工智能機遇並非遙遙在望，而是已經來臨。 來自超大規模營運商、雲端服務供應商和企業的需求訊號清楚明確，毋庸置疑。 多年來，CtrlS 一直致力於可靠表現、可持續發展及長遠增長。 我們與 CPP Investments 的合作強化這些價值。 我們攜手並進，不單是擴大產能，更是在全球一大重要的數碼市場中，為人工智能就緒基建樹立基準。」

Sridhar 補充道：「此投資體現全球投資者對 CtrlS 的市場領導地位、執行能力及未來龐大機遇滿懷信心。」

CPP Investments 高級董事總經理兼全球實物資產主管 Max Biagosch 表示：「印度作為全球增長最快的數碼市場之一，是我們全球數據中心策略的重要支柱。 在超大規模營運商持續擴張、本地雲端服務強勁增長及人工智能主導的新興需求帶動下，印度對數據中心基建的需求正持續增長。 與 CtrlS 的這項合作，讓我們能夠拓展優質基建，同時為 CPP 的供款人和受益人創造長遠價值。」

Biagosch 補充道：「此投資建基於我們在印度超過十年的投資經驗及本地平台的實力。 憑藉在當地的穩固基礎，我們會繼續專注與 CtrlS 等優秀夥伴合作投資，並以嚴謹方針貫徹長期執行。」

自 2017 年完成首筆直接投資以來，CPP Investments 一直積極投資全球數據中心行業，在包括亞太區在內的主要國際樞紐，構建出多元化的數據中心資產和合資企業投資組合。 CPP Investments 於 2009 年首次在印度投資，並在 2015 年開設了孟買辦事處。 截至 2026 年 3 月 31 日，CPP Investments 在印度持有的淨資產總值超過 18,500 億盧比（270 億加元），躋身印度最大國際機構投資者之列。

此合作鞏固 CtrlS 在印度數碼基建行業的領導地位，並支持其在印度各地興建可持續發展的世界級數據中心園區的近期策略。 隨著人工智能及雲端應用日漸普及，CtrlS 矢志為印度下一階段的騰飛，提供靈活擴展、份外穩健且面向未來的基建。

關於 CtrlS Datacenters

CtrlS Datacenters Ltd. 於 2007 年創立，目前在印度九個主要市場營運 19 個數據中心，總容量超過 370 兆瓦，另有總規模達 4.4 吉瓦的項目正處於不同發展階段。 公司正著手開發新一代人工智能就緒及超大規模基建，以支援印度數碼經濟的快速增長，同時繼續在可再生能源和可持續數據中心實踐方面保持領先。 CtrlS 亦已宣佈計劃擴展至中東及東南亞的國際市場，並以泰國作為其進軍海外的首站。 有關更多資訊，請瀏覽 www.ctrls.com，或在 LinkedIn 上關注我們。

SOURCE CtrlS Datacenters Ltd.