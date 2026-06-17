CtrlS obtient un engagement de 7 000 crores de roupies de la part d'Investissements RPC pour développer son infrastructure de centres de données en Inde

La valorisation pré-financement s'élève à 44 914 crores de roupies (6,6 milliards de dollars canadiens)

3 000 crores de roupies indiennes (441 millions de dollars canadiens) du produit de l'opération seront utilisés pour créer une coentreprise

HYDERABAD, Inde, 17 juin 2026 /PRNewswire/ -- CtrlS Datacenters Ltd. a annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique avec l'Office d'investissement du Régime de pensions du Canada (Investissements RPC). Investissements RPC investira jusqu'à 7 000 crores de roupies indiennes (1 milliard de dollars canadiens) pour contribuer à financer la croissance future de CtrlS dans le secteur indien des infrastructures numériques, qui connaît une forte expansion.

Dans le cadre de ce partenariat, Investissements RPC investira 4 000 crores de roupies indiennes (588 millions de dollars canadiens) pour acquérir une participation de 8,2 % dans CtrlS, témoignant ainsi de sa confiance dans la position de leader de l'entreprise sur le marché, son excellence opérationnelle et ses projets de croissance à long terme. Par ailleurs, Investissements RPC et CtrlS vont créer une coentreprise afin de développer des complexes de centres de données hyperscale à travers l'Inde. Investissements RPC s'est engagée à investir jusqu'à 3 000 crores de roupies indiennes (441 millions de dollars canadiens) dans la coentreprise et détiendra 48 % du capital, CtrlS en détenant 52 %.

Ce partenariat vise à accélérer le développement d'infrastructures de centres de données de nouvelle génération afin de répondre à la demande croissante des hyperscalers, des services cloud, des applications d'IA et de l'économie numérique indienne en pleine expansion.

Sridhar Pinnapureddy, fondateur et PDG de CtrlS Datacenters, a déclaré, à propos de ce partenariat : « L'ère de l'IA en Inde n'est pas à l'horizon, elle est déjà là. Les signaux émis par les hyperscalers, les fournisseurs de services cloud et les entreprises en matière de demande sont clairs et sans équivoque. Au fil des ans, CtrlS s'est attachée à privilégier la fiabilité, le développement durable et la croissance à long terme. Notre partenariat avec Investissements RPC réaffirme ces valeurs. Ensemble, nous ne nous contentons pas d'augmenter la capacité, mais nous établissons également la norme en matière d'infrastructure compatible avec l'IA sur l'un des marchés numériques les plus importants au monde ».

« Cet investissement témoigne de la confiance que les investisseurs internationaux accordent à la position de leader de CtrlS, à ses capacités d'exécution et aux opportunités considérables qui s'offrent à elle », a-t-il ajouté.

« L'Inde, qui figure parmi les marchés numériques connaissant la plus forte croissance au monde, constitue un pilier essentiel de notre stratégie mondiale en matière de centres de données », a déclaré Max Biagosch, directeur général principal et chef mondial des placements en actifs réels chez Investissements RPC. « La demande en infrastructures de centres de données en Inde continue de s'accélérer, portée par l'expansion des hyperscaler, la forte croissance du cloud sur le marché national et l'émergence d'une demande liée à l'intelligence artificielle. Ce partenariat avec CtrlS nous permet de développer des infrastructures de qualité supérieure et d'apporter une valeur ajoutée à long terme aux cotisants et aux bénéficiaires du Régime de pensions du Canada. »

M. Biagosch a ajouté : « Cet investissement s'inscrit dans la continuité de plus d'une décennie d'investissements en Inde et s'appuie sur la solidité de notre plateforme locale. Forts d'une présence bien établie sur le terrain, nous continuons à privilégier les investissements aux côtés de partenaires de premier ordre tels que CtrlS et à mener nos projets avec rigueur sur le long terme ».

Depuis son premier investissement direct en 2017, Investissements RPC s'est activement engagée dans le secteur mondial des centres de données, constituant un portefeuille diversifié d'actifs et de coentreprises dans ce domaine, répartis dans les principaux pôles internationaux, notamment en Asie-Pacifique. Investissements RPC a réalisé son premier investissement en Inde en 2009 et a ouvert son bureau de Mumbai en 2015. Au 31 mars 2026, Investissements RPC détenait plus de 1 850 milliards de roupies indiennes (27 milliards de dollars canadiens) d'actifs nets en Inde, ce qui en faisait l'un des plus grands investisseurs institutionnels internationaux du pays.

Ce partenariat réaffirme la position de leader de CtrlS dans le secteur des infrastructures numériques en Inde et soutient sa stratégie à court terme visant à construire, à travers tout le pays, des complexes de centres de données durables et de classe mondiale. Face à l'essor de l'intelligence artificielle et du cloud, CtrlS est déterminée à fournir une infrastructure évolutive, résiliente et tournée vers l'avenir pour accompagner la prochaine phase de croissance de l'Inde.

À propos de CtrlS Datacenters

Fondée en 2007, CtrlS Datacenters Ltd. exploite 19 centres de données répartis sur neuf marchés clés en Inde, avec une capacité de plus de 370 MW et des projets totalisant 4,4 GW à différents stades de réalisation. L'entreprise développe une infrastructure hyperscale de nouvelle génération compatible avec l'IA afin de soutenir l'économie numérique indienne en pleine expansion, tout en continuant à montrer la voie en matière d'adoption des énergies renouvelables et de pratiques durables dans les centres de données. CtrlS a également annoncé son intention de se développer sur les marchés internationaux du Moyen-Orient et de l'Asie du Sud-Est, la Thaïlande étant son premier marché à l'étranger. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.ctrls.com ou suivez-nous sur LinkedIn.