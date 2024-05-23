DAMAC 旗下的 EDGNEX 數據中心宣佈在印尼投資建設 15 兆瓦的數據中心

23 5月, 2024, 19:19 CST
印尼雅加達2024年5月23日 /美通社/ -- DAMAC 旗下的 EDGNEX 數據中心（隸屬於 DAMAC Group 的全球數碼基礎設施供應商）宣佈進駐印尼市場，在雅加達投資建造一個最先進的數據中心。該數據中心正藉 2024 年 5 月 16 日舉行的 2024 年印尼雲與數據中心大會上宣佈此項決定。一期建設預計將在 2025 年第四季度完成，標志著公司為支援東南亞發展最快的國家充滿活力的數碼經濟和初創企業生態系統所做的戰略努力邁出了重要一步。[1]
作為東南亞最大的經濟體，印尼經濟在 2023 年 1 月至 3 月同比增長率 5%。目前，雅加達正準備將其數據中心容量提高到 1 吉瓦。為滿足區內互聯網使用量激增的需求，亟需更多符合可持續發三級標準、具備高可用性和可靠性的共置數據中心，以支持此快速增長。[2]
為迎合這些需求，EDGNEX 將提供創新的基石，並透過交付高階技術，滿足雲服務供應商 (CSP) 和人工智能部署驟增的需求，同時徹底打破數據中心市場的既有格局。[3]
DAMAC Group 創始人兼董事長 Hussain Sajwani 表示：「EDGNEX 識別並投資現在和下一代數碼樞紐。隨著政府積極推動數碼化進程，互聯網普及率高，加上擁有年輕人口對科技的熟悉，東南亞地區急需先進的基礎設施來支持蓬勃發展的數碼經濟。透過本次投資，我們很高興能為政府的努力貢獻一份力量，並藉我們的專業知識，為東南亞數據中心樹立新標杆，促進該地區進一步的技術創新和增長。」
雅加達新數據中心策略性地選址於 MT Haryono 區，距離雅加達市中心最重要的互聯網交換中心僅 3 公里。該設施將具有雙路通道和優異的光纖連接性，確保提高的服務可靠性和卓越的性能，以滿足客戶不斷變化的需求。
DAMAC Capital 投資與收購事務高級副總裁 Danish Nayar 補充說：「我們對雅加達的增長機會感到興奮。 我們位於雅加達市中心的全新數據中心，將滿足雲服務供應商、邊緣節點和潛在人工智能部署日益增長的需求。我們亦在東南亞及全球範圍內投資採用類似模式的數據中心。」
[1] Equinix 2023 年數據中心趨勢報告
[2] Equinix 2023 年數據中心趨勢報告
[3] Equinix：東南亞市場正在成數碼增長的引擎
關於 EDGNEX
EDGNEX 是一家總部位於阿拉伯聯合酋長國迪拜的全球數碼基礎設施公司，是 DAMAC Group 的全資附屬公司。EDGNEX 致力於為全球本地創新提供基礎，並憑藉速度和靈活，打破數據中心市場的既有格局。EDGNEX 積極建置、購買或合作，以滿足對數據中心服務的下一波需求。
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SOURCE DAMAC Group
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