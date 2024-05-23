DAMAC 旗下的 EDGNEX 數據中心宣佈在印尼投資建設 15 兆瓦的數據中心

為迎合這些需求，EDGNEX 將提供創新的基石，並透過交付高階技術，滿足雲服務供應商 (CSP) 和人工智能部署驟增的需求，同時徹底打破數據中心市場的既有格局。[3]

DAMAC Group 創始人兼董事長 Hussain Sajwani 表示：「EDGNEX 識別並投資現在和下一代數碼樞紐。隨著政府積極推動數碼化進程，互聯網普及率高，加上擁有年輕人口對科技的熟悉，東南亞地區急需先進的基礎設施來支持蓬勃發展的數碼經濟。透過本次投資，我們很高興能為政府的努力貢獻一份力量，並藉我們的專業知識，為東南亞數據中心樹立新標杆，促進該地區進一步的技術創新和增長。」

雅加達新數據中心策略性地選址於 MT Haryono 區，距離雅加達市中心最重要的互聯網交換中心僅 3 公里。該設施將具有雙路通道和優異的光纖連接性，確保提高的服務可靠性和卓越的性能，以滿足客戶不斷變化的需求。

DAMAC Capital 投資與收購事務高級副總裁 Danish Nayar 補充說：「我們對雅加達的增長機會感到興奮。 我們位於雅加達市中心的全新數據中心，將滿足雲服務供應商、邊緣節點和潛在人工智能部署日益增長的需求。我們亦在東南亞及全球範圍內投資採用類似模式的數據中心。」

[1] Equinix 2023 年數據中心趨勢報告

[2] Equinix 2023 年數據中心趨勢報告

[3] Equinix：東南亞市場正在成數碼增長的引擎

關於 EDGNEX

EDGNEX 是一家總部位於阿拉伯聯合酋長國迪拜的全球數碼基礎設施公司，是 DAMAC Group 的全資附屬公司。EDGNEX 致力於為全球本地創新提供基礎，並憑藉速度和靈活，打破數據中心市場的既有格局。EDGNEX 積極建置、購買或合作，以滿足對數據中心服務的下一波需求。

我們所到之處，皆為業界標竿 www.edgnex.com

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