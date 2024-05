EDGNEX Data Centres by DAMAC Umumkan Investasi Data Center 15 MW di Indonesia

Indonesia, sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, memiliki pertumbuhan sebesar 5% tahun-ke-tahun dari Januari hingga Maret 2023. Saat ini, Jakarta sedang dalam persiapan peningkatan kapasitas pusat data menjadi 1GW. Untuk mendukung pertumbuhan ini, dibutuhkan lebih banyak colocation data center yang mengikuti standar Tier III yang berkelanjutan, serta menawarkan uptime dan keandalan yang tinggi untuk memenuhi peningkatan permintaan penggunaan internet di wilayah tersebut.[2]

Berdasarkan data tersebut, EDGNEX hadir menyediakan landasan untuk inovasi dan mendobrak pasar data center dengan menyediakan teknologi canggih sebagai upaya memenuhi peningkatan permintaan dari Penyedia Layanan Cloud (CSP) dan penerapan Kecerdasan Buatan (AI).[3]

Hussain Sajwani, Founder and Chairman DAMAC Group, menjelaskan, "EDGNEX mengidentifikasi dan berinvestasi di hub digital generasi sekarang dan mendatang. Upaya digitalisasi pemerintah yang kuat, penetrasi internet yang tinggi, dan demografis muda yang paham teknologi, membutuhkan infrastruktur canggih untuk mendukung ekonomi digital yang sedang berkembang. Dengan pengumuman ini, kami senang mendukung upaya pemerintah dan membawa keahlian kami dalam menetapkan standar baru untuk data center di Asia Tenggara, yang akan mengkatalisasi inovasi dan pertumbuhan teknologi lebih lanjut di seluruh wilayah."

Data center baru ini berlokasi strategis di MT Haryono, Jakarta. Dengan jarak 3 kilometer dari salah satu cluster pusat data yang saling terhubung - titik pertukaran internet terpenting di dalam pusat data sentral Jakarta. Fasilitas ini akan memiliki akses jalan ganda dan konektivitas serat optik yang luar biasa, memastikan keandalan layanan yang ditingkatkan dan kinerja superior untuk memenuhi permintaan pelanggan yang terus berkembang.

Danish Nayar, SVP Investasi dan Akuisisi, DAMAC Capital, menambahkan, "Kami sangat antusias dengan peluang pertumbuhan di Jakarta. Fasilitas baru kami di pusat kota Jakarta akan memenuhi permintaan yang semakin meningkat untuk Penyedia Layanan Cloud, Edge Nodes, dan potensi penerapan Kecerdasan Buatan. Kami juga sedang berinvestasi dalam format serupa di seluruh Asia Tenggara dan global."

Tentang EDGNEX

EDGNEX adalah perusahaan infrastruktur digital global yang berkantor pusat di Dubai, Uni Emirat Arab. Ini adalah anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh DAMAC Group. EDGNEX menyediakan landasan untuk inovasi lokal di seluruh dunia dan mendobrak pasar pusat data dengan kecepatan dan kelincahan baru. Mereka secara proaktif membangun, membeli, atau bermitra untuk melayani gelombang permintaan berikutnya untuk layanan data center.

