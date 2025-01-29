DAMAC Properties揭幕2025年首個新地產項目：「Riverside Views」項目

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Damac Properties

29 1月, 2025, 23:49 CST

  • 城市的精緻品味與郊區的寧靜氛圍在杜拜最新發展項目中完美融合。
  • 該項目是Riverside社區的一部分，也是開發商的第六個大型發展項目。

阿聯酋杜拜2025年1月29日 /美通社/ -- 阿聯酋最大的私人地產開發商DAMAC Properties擁有全球業務版圖，欣然宣佈推出「Riverside Views」項目，這是其2025年的首個發展項目，並緊接著2024年在多方面成就卓越的一年。位於全新推出的DAMAC Riverside社區內，這個項目將城市便利與郊區魅力完美融合，為住戶提供無與倫比的生活體驗。DAMAC Properties執行董事Amira Sajwani以及DAMAC高層領導出席了在Coca-Cola Arena舉行的媒體與合作夥伴活動，現場匯聚了DAMAC重要官員、代理合作夥伴、經紀人以及本地和區域媒體代表。全球知名的名人和網紅（包括印度波里活巨星Shahrukh Khan）亦出席了此次啟動儀式。DAMAC在阿聯酋及其主要目標市場（如印度、日本、中國、俄羅斯和美國）進行了為期一個月的「Riverside Views」推廣活動。

DAMAC Properties Launches Riverside Views in Dubai
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Amira Sajwani表示：我們很自豪能夠繼續聆聽客戶的反饋，並將真正符合需求的產品帶到市場。Riverside Views推出一系列時尚的一房和兩房公寓，這些公寓位於八個獨具特色的主題集群中：Teal、Azure、Marine、Indigo、Royal、Capri、Sun和Pacific。該項目旨在將住戶與自然和社區緊密連接，融合了綠意與水景，營造出強烈的幸福感和與環境的聯繫。我們將繼續塑造杜拜的奢華地產市場，並帶來標誌性的產品。」

以健康生活為基準的新標準 
Riverside Views坐落於距離Expo 2020和阿爾馬克圖姆國際機場（Al Maktoum International Airport）約15分鐘車程的地點，為住戶提供便捷的交通連接和世界一流的設施。該發展項目將提供五個特色餐飲選擇，包括Portofino意大利餐廳、一家浮動島餐廳、Zen Spa，以及一個每日提供新鮮蔬菜的水培農場。專注於健康與福祉，住戶將可使用水邊的健身設施、浮動棋盤舞台，還有浮動歌劇、精油湖以及旨在促進正念與創意的和平房間。

一房公寓起價888,000阿聯酋迪拉姆（AED），兩房公寓從1,420,000阿聯酋迪拉姆（AED）起，Riverside Views提供具吸引力的七成按揭付款計劃。該項目預定於2028年5月31日交樓入伙。

勢頭與擴展的一年 
Riverside Views的揭幕緊隨DAMAC Properties創下歷史新高的一年，該年標誌著三個大型社區發展項目的推出：Sun City、DAMAC Islands，以及宣佈DAMAC Riverside項目。在此勢頭的推動下，DAMAC計劃在2025年推出新項目並交付重要的建設進展。

DAMAC Properties簡介

自2002年以來，DAMAC Properties一直領先於中東地區的奢華房地產市場，並在阿聯酋、沙特阿拉伯、卡塔爾、約旦、黎巴嫩、伊拉克、馬爾地夫、加拿大、美國以及英國等地交付屢獲殊榮的住宅、商業及休閒物業。

從那時起，此公司已交付超過47,000間房屋，另有40,000多套住宅處於不同的規劃和開發階段。與全球最知名的時尚及生活品牌如Versace、Roberto Cavalli或de GRISOGONO攜手合作，創造無與倫比的生活體驗。憑藉一致的願景和持續的動力，DAMAC正在為全球打造下一代奢華生活。

活出奢華。

歡迎瀏覽本公司網站：www.damacproperties.com

歡迎在FacebookXInstagramLinkedInYouTube追蹤DAMAC Properties（@DAMACofficial）的最新動向。

SOURCE Damac Properties

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