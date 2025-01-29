DAMAC Properties揭幕2025年首個新地產項目：「Riverside Views」項目

Amira Sajwani表示：「我們很自豪能夠繼續聆聽客戶的反饋，並將真正符合需求的產品帶到市場。Riverside Views推出一系列時尚的一房和兩房公寓，這些公寓位於八個獨具特色的主題集群中：Teal、Azure、Marine、Indigo、Royal、Capri、Sun和Pacific。該項目旨在將住戶與自然和社區緊密連接，融合了綠意與水景，營造出強烈的幸福感和與環境的聯繫。我們將繼續塑造杜拜的奢華地產市場，並帶來標誌性的產品。」

以健康生活為基準的新標準

Riverside Views坐落於距離Expo 2020和阿爾馬克圖姆國際機場（Al Maktoum International Airport）約15分鐘車程的地點，為住戶提供便捷的交通連接和世界一流的設施。該發展項目將提供五個特色餐飲選擇，包括Portofino意大利餐廳、一家浮動島餐廳、Zen Spa，以及一個每日提供新鮮蔬菜的水培農場。專注於健康與福祉，住戶將可使用水邊的健身設施、浮動棋盤舞台，還有浮動歌劇、精油湖以及旨在促進正念與創意的和平房間。

一房公寓起價888,000阿聯酋迪拉姆（AED），兩房公寓從1,420,000阿聯酋迪拉姆（AED）起，Riverside Views提供具吸引力的七成按揭付款計劃。該項目預定於2028年5月31日交樓入伙。

勢頭與擴展的一年

Riverside Views的揭幕緊隨DAMAC Properties創下歷史新高的一年，該年標誌著三個大型社區發展項目的推出：Sun City、DAMAC Islands，以及宣佈DAMAC Riverside項目。在此勢頭的推動下，DAMAC計劃在2025年推出新項目並交付重要的建設進展。

DAMAC Properties簡介

自2002年以來，DAMAC Properties一直領先於中東地區的奢華房地產市場，並在阿聯酋、沙特阿拉伯、卡塔爾、約旦、黎巴嫩、伊拉克、馬爾地夫、加拿大、美國以及英國等地交付屢獲殊榮的住宅、商業及休閒物業。

從那時起，此公司已交付超過47,000間房屋，另有40,000多套住宅處於不同的規劃和開發階段。與全球最知名的時尚及生活品牌如Versace、Roberto Cavalli或de GRISOGONO攜手合作，創造無與倫比的生活體驗。憑藉一致的願景和持續的動力，DAMAC正在為全球打造下一代奢華生活。

活出奢華。

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SOURCE Damac Properties