DAMAC地產隆重推出DAMAC Islands：誠邀住戶開啟全新生活方式

地產公司DAMAC Properties創辦人兼主席Hussain Sajwani表示：「DAMAC Islands不僅僅是一個開發項目，更是一個邀請，讓人們體驗一種全新的生活方式，將奢華與健康融為一體。這個項目體現了我們的願景，即打造一個居民能夠既尋求逃離又建立聯繫的空間——一個既具獨特性又充滿溫暖的綠洲。」

DAMAC Islands汲取全球最受歡迎的島嶼度假地靈感，項目將設有六個區域，包括馬爾地夫、波拉波拉、塞舌爾、夏威夷、峇里島及斐濟。「島嶼心境」（An Island State of Mind）為DAMAC Islands的生活體驗定下基調，項目內的設施將日常生活提升為一個充滿愉悅的度假天堂。從寧靜的湖泊和瀑布群，到郁郁蔥蔥的叢林河流和專屬的水上圓頂（Aqua Dome），內設室內水上活動，每一個細節都精心設計，旨在喚起島嶼生活的寧靜氛圍。特色設施包括溫泉水療、叢林秋千、鳥類公園和迷你高爾夫島，旨在確保每位居民都能在這個獨特社區中找到屬於自己的心靈避風港。居民還可以享受如貢多拉般的獨木舟划船，於清澈見底的湖泊上搖曳在掛著吊床的遊覽船上放鬆，於天然溫泉水療中恢復活力，或在俯瞰碧藍海水的獨特餐飲場所中悠閒度過時光。

DAMAC Islands將提供一系列奢華別墅和時尚排屋，每座住宅均設有寬敞的格局和令人屏息的美景。物業選項包括奢華別墅，6房戶型起價為630萬阿聯酋迪拉姆（AED），7房戶型起價為1850萬阿聯酋迪拉姆（AED）。其排屋類別將包括4房單位，售價為225萬阿聯酋迪拉姆（AED），以及5房單位，售價為310萬阿聯酋迪拉姆（AED）。

DAMAC提供誘人的75/25付款計劃，建設期間支付75%，完工後支付25%。

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SOURCE Damac Properties