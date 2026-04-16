高效管理千億級產線質檢資料：Dataram IDM 助力 PCB 企業建構一流品質管理體系

台北2026年4月16日 /美通社/ -- 隨著智慧製造（Smart Manufacturing）成為製造業轉型升級的核心驅動力，以 PCB（印刷電路板）為代表的電子組裝業正經歷深刻的數位變革。在高精度生產環境中，AOI（自動光學檢測）、X-ray（X光檢查）、SPI（錫膏檢測）及 CCD 等機器視覺設備的廣泛應用，雖然大幅提升了產品良率，卻也產生了海量的檢測影像、系統日誌（Logs）與工藝參數。

產業背景與核心挑戰

以全球頂尖 PCB 製造商為例，在 FPC（軟性電路板） 的製程中，從來料檢驗（IQC）、SMT 貼裝、電性測試（ICT/FCT）到可靠度實驗，皆佈署了大量的 AI 視覺檢測系統。這些設備以 0.01mm 的精度即時識別缺陷，隨之而來的是數百億筆、總量達數十 PB 的資料資產。

根據 Apple、Tesla 等全球一線客戶的品質合規要求，相關資料需保存 6 個月至 15 年不等，以確保全生命週期的品質回溯（Traceability）。然而，企業在管理這些「資料巨獸」時，正面臨以下嚴峻挑戰：

資料孤島（Data Silos）： 檢測資料分散在不同廠區與機台，缺乏統一匯整平台，導致品質追溯時需跨部門、跨園區手動檢索。 存儲成本失控： 海量高解析度圖檔造成儲存硬體成本極高，傳統儲存架構難以兼顧效能與經濟性。 合規性風險： 汽車電子等高端領域（如 IATF 16949 體系）要求資料長期保存且不可篡改，手動管理難以滿足法規遵循。

Dataram IDM：建構 PCB 業檢測資料統一管理平台

針對上述難題，Dataram IDM（檢測資料管理系統） 透過從資料採集、存儲、管理到應用的全生命週期重構，為企業打造一站式的質檢資料管理體系：

1. 資料集中控管與消除孤島

將分散在各產線、各品牌機台的檢測資料統一匯整至 IDM 平台，實現集團級的資料資產集中化管理，從根源消除資訊不對稱。

2. 秒級精準檢索引擎

基於高效的分散式架構，IDM 支援透過日期、機台編號、序號（SN） 等自定義標籤進行多維度檢索。原本需耗時數天的品質追溯流程，現在僅需秒級即可完成精準定位。

3. 高效率影像無損壓縮



採用專為工業檢測影像開發的 AI 智慧壓縮演算法，針對 AOI 與 X-ray 圖檔特徵進行智慧分塊優化。在確保影像細節完全無損的前提下，壓縮節省最高可達 90% 以上，大幅緩解儲存空間壓力。

4. 自動化冷熱資料分層管理

根據資料存取頻次（Access Frequency），IDM 會自動將「熱、溫、冷」數據進行分層儲存。結合磁帶庫（Tape Library）歸檔技術，實現全生命週期管理，整體 TCO（總擁有成本）可降低 65% 以上。

5. 高標合規與資安保障

建立完善的備份與異地備援（DR）體系，確保資料可安全保存 15 年以上，完全符合 IATF 16949 及客戶端的嚴苛審核標準。

結語：從資料管理邁向品質預測

Dataram IDM 不僅解決了「存得下、找得快」的問題，更為後續的 大數據分析（Big Data Analytics） 打下基石。透過統一管理的資料，企業能進一步進行生產工藝改進與預防性維護，從被動的「問題回溯」轉向主動的「品質預判」，在全球供應鏈競爭中保持核心領先地位。

關於Dataram.ai

Dataram是一家備受信賴的全球領軍企業，專注於企業級記憶體儲存及網路硬體領域。半個世紀以來，Dataram憑藉高效能儲存技術推動了全球運算的發展。如今，隨著Dataram.ai的推出，我們已正式從硬體領域拓展至智慧儲存和雲端領域，構建一個全球平台，服務於人工智慧、雲端運算以及下一代資料基礎設施。

Dataram.ai加速將工廠車間資料轉化為可利用資料資產。我們提供統一的軟體系統，以應對智慧製造中海量偵測資料的複雜性。該平台確保無縫、高效的資料收集和管理。憑藉內建的分析能力和可視化業務儀表板，Dataram.ai將複雜資料轉化為簡單、可視化、可快速調用的資產，助力良率提升和工藝最佳化。

SOURCE Dataram.ai