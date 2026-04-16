高效管理千億級產線質檢資料：Dataram IDM 助力 PCB 企業建構一流品質管理體系

新聞提供者Dataram.ai
16 4月, 2026, 09:00 CST
台北2026年4月16日 /美通社/ -- 隨著智慧製造（Smart Manufacturing）成為製造業轉型升級的核心驅動力，以 PCB（印刷電路板）為代表的電子組裝業正經歷深刻的數位變革。在高精度生產環境中，AOI（自動光學檢測）、X-ray（X光檢查）、SPI（錫膏檢測）及 CCD 等機器視覺設備的廣泛應用，雖然大幅提升了產品良率，卻也產生了海量的檢測影像、系統日誌（Logs）與工藝參數。
產業背景與核心挑戰
以全球頂尖 PCB 製造商為例，在 FPC（軟性電路板） 的製程中，從來料檢驗（IQC）、SMT 貼裝、電性測試（ICT/FCT）到可靠度實驗，皆佈署了大量的 AI 視覺檢測系統。這些設備以 0.01mm 的精度即時識別缺陷，隨之而來的是數百億筆、總量達數十 PB 的資料資產。
根據 Apple、Tesla 等全球一線客戶的品質合規要求，相關資料需保存 6 個月至 15 年不等，以確保全生命週期的品質回溯（Traceability）。然而，企業在管理這些「資料巨獸」時，正面臨以下嚴峻挑戰：
- 資料孤島（Data Silos）： 檢測資料分散在不同廠區與機台，缺乏統一匯整平台，導致品質追溯時需跨部門、跨園區手動檢索。
- 存儲成本失控： 海量高解析度圖檔造成儲存硬體成本極高，傳統儲存架構難以兼顧效能與經濟性。
- 合規性風險： 汽車電子等高端領域（如 IATF 16949 體系）要求資料長期保存且不可篡改，手動管理難以滿足法規遵循。
Dataram IDM：建構 PCB 業檢測資料統一管理平台
針對上述難題，Dataram IDM（檢測資料管理系統） 透過從資料採集、存儲、管理到應用的全生命週期重構，為企業打造一站式的質檢資料管理體系：
1. 資料集中控管與消除孤島
將分散在各產線、各品牌機台的檢測資料統一匯整至 IDM 平台，實現集團級的資料資產集中化管理，從根源消除資訊不對稱。
2. 秒級精準檢索引擎
基於高效的分散式架構，IDM 支援透過日期、機台編號、序號（SN） 等自定義標籤進行多維度檢索。原本需耗時數天的品質追溯流程，現在僅需秒級即可完成精準定位。
3. 高效率影像無損壓縮
採用專為工業檢測影像開發的 AI 智慧壓縮演算法，針對 AOI 與 X-ray 圖檔特徵進行智慧分塊優化。在確保影像細節完全無損的前提下，壓縮節省最高可達 90% 以上，大幅緩解儲存空間壓力。
4. 自動化冷熱資料分層管理
根據資料存取頻次（Access Frequency），IDM 會自動將「熱、溫、冷」數據進行分層儲存。結合磁帶庫（Tape Library）歸檔技術，實現全生命週期管理，整體 TCO（總擁有成本）可降低 65% 以上。
5. 高標合規與資安保障
建立完善的備份與異地備援（DR）體系，確保資料可安全保存 15 年以上，完全符合 IATF 16949 及客戶端的嚴苛審核標準。
結語：從資料管理邁向品質預測
Dataram IDM 不僅解決了「存得下、找得快」的問題，更為後續的 大數據分析（Big Data Analytics） 打下基石。透過統一管理的資料，企業能進一步進行生產工藝改進與預防性維護，從被動的「問題回溯」轉向主動的「品質預判」，在全球供應鏈競爭中保持核心領先地位。
關於Dataram.ai
Dataram是一家備受信賴的全球領軍企業，專注於企業級記憶體儲存及網路硬體領域。半個世紀以來，Dataram憑藉高效能儲存技術推動了全球運算的發展。如今，隨著Dataram.ai的推出，我們已正式從硬體領域拓展至智慧儲存和雲端領域，構建一個全球平台，服務於人工智慧、雲端運算以及下一代資料基礎設施。
Dataram.ai加速將工廠車間資料轉化為可利用資料資產。我們提供統一的軟體系統，以應對智慧製造中海量偵測資料的複雜性。該平台確保無縫、高效的資料收集和管理。憑藉內建的分析能力和可視化業務儀表板，Dataram.ai將複雜資料轉化為簡單、可視化、可快速調用的資產，助力良率提升和工藝最佳化。
SOURCE Dataram.ai
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