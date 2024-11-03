DAZN和Queensberry Promotions宣布歷史性全球媒體版權合作

借助DAZN的尖端技術和廣泛覆蓋，Queensberry將進一步擴大全球影響力，提升賽事規模、拳手知名度及品牌價值，鞏固其在拳擊界的領先地位。

這標誌著拳擊轉播史上的分水嶺，Queensberry攜手Matchroom、Golden Boy Promotions及Misfits加入DAZN平台，為拳迷帶來每年超過150場的頂級比賽之夜。將這些推廣公司統一在單一的全球轉播夥伴下，為拳擊界最受期待的比賽鋪平了道路。

Queensberry Promotions行政總裁George Warren表示：「對於Queensberry來說，這是一個令人自豪的時刻，我們與領先平台DAZN簽訂了獨家合作。」在過去的18個月中，Queensberry經歷了前所未有的增長期，並堅定地確立了自身作為領先的推廣和活動公司。現在有DAZN的支持，我們可以在全球範圍內進一步加速我們的定位。這項交易對全球的拳擊迷來說也是個好消息，因為我們將最優秀的拳手陣容與我們認為是體育界最具雄心的串流平台結合在一起。」

Queensberry Promotions創辦人兼主席Frank Warren表示：「我無法更高興地宣佈Queensberry將加入DAZN。這對我們的拳手來說是一次絕妙的舉措，最重要的是，對於拳迷們也是如此。他們對拳擊運動的雄心與熱情與我們的理念完全一致，我們期待著一起舉辦最盛大的拳擊之夜。」

DAZN集團行政總裁Shay Segev表示：「我們非常高興地歡迎Queensberry Promotions加入DAZN，這將使我們繼續致力於為全球粉絲帶來最佳的體育娛樂體驗。Queensberry在提供精英拳手和激動人心的賽事方面享有盛譽，這與DAZN在體育媒體領域追求創新和增長的承諾完美契合。我們共同為拳擊娛樂樹立新標準，對未來的發展感到無比興奮。」

DAZN集團DAZN拳擊業務行政總裁Pete Oliver表示：「這項交易使DAZN成為無可爭議的全球拳擊之家。我們為拳擊推廣者提供其他廣播公司無法實現的優勢——國際影響力、無與倫比的製作水準，以及創新且具未來保障的產品。隨著Queensberry的加入，以及每年保證的150場比賽，拳擊迷從2025年4月起將不需要再去其他地方尋找比賽了。」

這項夥伴關係標誌著拳擊數位化演變的一個大膽進展，將這項運動帶入全新的可及性、成長與全球粉絲互動的時代。透過將一些拳擊界最具代表性的推廣活動統一於一個平台，DAZN正在培養一個全新的環境，使得精彩的比賽不僅成為可能，更能讓全球粉絲翹首以待。

SOURCE DAZN; Queensberry Promotions