瀾起科技率先試產DDR5時鍾驅動器（CKD）芯片

上海2024年4月10日 /美通社/ -- 瀾起科技宣布在業界率先試產DDR5第一子代時鍾驅動器芯片（簡稱CKD），該產品應用於新一代客戶端內存，旨在提高內存數據訪問的速度及穩定性，以匹配日益提升的CPU運行速度及性能。

此前，時鍾驅動功能一直集成於寄存時鍾驅動器（RCD）芯片上，在服務器RDIMM或LRDIMM模組上使用，並未部署到PC端。進入DDR5世代，當數據速率達到6400 MT/s及以上時，對於客戶端內存模組來說，時鍾驅動器（CKD）芯片也成為必不可少的器件。