瀾起科技率先試產DDR5時鍾驅動器（CKD）芯片

10 4月, 2024, 10:30 CST
上海2024年4月10日 /美通社/ -- 瀾起科技宣布在業界率先試產DDR5第一子代時鍾驅動器芯片（簡稱CKD），該產品應用於新一代客戶端內存，旨在提高內存數據訪問的速度及穩定性，以匹配日益提升的CPU運行速度及性能。
此前，時鍾驅動功能一直集成於寄存時鍾驅動器（RCD）芯片上，在服務器RDIMM或LRDIMM模組上使用，並未部署到PC端。進入DDR5世代，當數據速率達到6400 MT/s及以上時，對於客戶端內存模組來說，時鍾驅動器（CKD）芯片也成為必不可少的器件。
瀾起科技的CKD芯片主要應用於DDR5客戶端內存模組CUDIMM、CSODIMM和CAMM，用來緩沖客戶端中央處理器和DRAM之間的時鍾信號，提升高速時鍾信號的完整性和可靠性。該款芯片符合JEDEC DDR5CKD01標准，支持的數據速率高達7200 MT/s。芯片支持雙邊帶總線地址訪問及I²C、I3C接口。通過配置寄存器，該芯片可改變其輸出信號特性以匹配不同DIMM的網絡拓撲，還可通過禁用未使用的輸出信號以降低功耗。
瀾起科技總裁Stephen Tai先生表示：「隨著人工智能技術不斷發展，AI PC時代即將到來，這將增加對更高速率DDR5內存的需求。為進一步提升內存數據傳輸的效率，瀾起科技在業界首發並率先試產DDR5第一子代CKD芯片。未來，瀾起科技將持續與客戶端生態系統內的伙伴們緊密合作，共同推進DDR5內存的快速發展。」
目前，瀾起科技已與業界主流客戶端CPU、內存廠商展開密切合作，並已開始批量供貨給內存廠商。如需了解更多瀾起科技CKD芯片詳情，請點擊：www.montage-tech.com/cn/Memory_Interface/M88DR5CK01。
SOURCE 瀾起科技
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