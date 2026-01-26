瀾起科技發佈PCIe® 6.x/CXL® 3.x AEC解決方案，賦能新一代數據中心高效互連

瀾起科技本次推出的PCIe 6.x/CXL 3.x AEC解決方案，採用自研SerDes技術、創新的DSP架構和OSFP-XD高密度接口封裝，可穩定支持 PCIe 6.0 x16高速傳輸。該方案具備完善的鏈路監控與診斷功能，能顯著提升系統可維護性與部署效率，並提供多種規格可靈活適配機箱內外、跨板卡、跨節點乃至機櫃間等多樣化場景。

瀾起科技總裁Stephen Tai先生表示：「數據中心向多機架複雜架構演進，使穩定高效的系統級互連變得尤為關鍵。瀾起科技憑借在高速互連領域的長期技術積累，深刻理解這一技術發展趨勢，及時把握市場機遇，推出PCIe 6.x/CXL 3.x AEC解決方案，助力客戶更從容應對未來挑戰。」

通過攜手國內領先的線纜廠商，瀾起科技已完成PCIe 6.x/CXL 3.x AEC方案的開發及系統驗證。該方案已順利通過了與CPU、xPU、PCIe Switch、網卡等設備的互操作測試，滿足數據中心超節點系統對PCIe互連的嚴苛要求。

展望未來，瀾起科技將持續深耕高速互連技術，積極開展PCIe 7.0 Retimer芯片及高速以太網PHY Retimer芯片等下一代產品的研發，致力於為全球客戶提供更全面、領先的高速互連解決方案。

