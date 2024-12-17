DEALZ將於2025年1月在香港上線，提供每日精選優惠振興當地經濟

香港2024年12月17日 /美通社/ -- Chaaat.io旗下公司DEALZ ( dealz.asia )作為一個充滿活力的新平臺，旨在扶持本地企業，為全港消費者提供每日優惠。

當前香港經濟面臨前所未有的挑戰，DEALZ承諾為本地企業提供一種新穎、創新的方式來吸引顧客，同時讓消費者動動手指頭便能輕鬆獲取獨家、即時優惠資訊。

透過連接消費者與香港各大熱門餐廳的優惠活動，為陷入困境的酒店餐飲行業注入新活力。DEALZ母公司Chaaat.io已與香港國際七人欖球賽(Hong Kong Sevens)等眾多知名客戶攜手合作，幫助他們成功運用WhatsApp的強大市場推廣功能，此番推出DEALZ，旨在為酒店餐飲企業提供同樣的助力。

透過DEALZ，消費者每日可在WhatsApp上接收多達13項精選優惠，涵蓋臨時餐飲折扣、限時美食體驗等。這些優惠不僅能節約大筆費用，更為本地居民提供了探索城市新去處與新體驗的便捷途徑。

DEALZ依託WhatsApp平臺提供服務，用戶能夠透過這個他們信賴且日常使用的應用接收優惠資訊。DEALZ由Chaaat.io的先進WhatsApp市場推廣工具提供支持，旨在打造頂尖個性化優惠推薦引擎。

對商家而言，DEALZ是一個高性價比且高效的全新市場推廣渠道，有助於填補營業空檔、消化庫存，並吸引新顧客。透過發佈折扣與限時優惠，商家能夠觸達那些積極尋覓重大優惠的潛在顧客群體。

商家可在DEALZ日曆上提前一個月預訂時段，以確保客流量穩定，並有機會培養忠實顧客群。商家還會直接收到已使用優惠券的顧客信息，便於他們利用DEALZ這個工具促進即時收入增長，並實現長期客戶維護與重定向廣告。

此時推出DEALZ恰逢其時。香港經濟遭受重創，近期研究顯示，每新開三家餐廳，就有四家餐廳關閉。中小企業佔據香港企業總數的98%，並吸納了私營部門45%的就業。在此艱難時期，DEALZ為渴望吸引顧客、提升銷售額的本地企業提供了及時的解困方案。

DEALZ創辦人Tom Edmunds表示：「DEALZ的目標是成為亞洲最受信賴的平臺，透過即時價值機會連接商家與消費者，讓超值優惠觸手可及。」以香港為起點，DEALZ計劃拓展至整個亞洲乃至全世界，為各地小企業提供可靠且注重實效的平臺。

DEALZ不僅僅是一項折扣服務；它更是一項社區驅動倡議，旨在將消費者與商家聚集到一起，展示小企業對當地社區的傑出貢獻。隨著其計劃向多個垂直領域拓展，DEALZ有望成為香港獲取全城最優惠資訊的首選平臺。

如果您想註冊DEALZ，請瀏覽： https://www.dealz.asia/for-individuals

如需更多資訊或加入等待名單，請聯繫James Hogan，電郵：[email protected]

SOURCE chaaat.io