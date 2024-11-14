DeepL推出語音翻譯解決方案「DeepL Voice」 開啟語言AI新領域

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DeepL

14 11月, 2024, 09:00 CST

  • DeepL Voice推出兩種不同模式，為公司首款支援即時語音互動的語音翻譯解決方案
  • 全新工具於公司首場旗艦活動「DeepL對話會」上亮相

德國科隆2024年11月14日 /美通社/ -- 全球領先的語言AI公司DeepL今宣布推出其首款語音翻譯解決方案DeepL Voice，並同步推出兩項產品：「Voice for Meetings（會議語音）」和「Voice for Conversations（對話語音）」。DeepL Voice讓跨語言的虛擬會議和即時面對面翻譯成為可能。

DeepL執行長暨創辦人Jarek Kutylowski表示：「將DeepL一貫的高品質和安全性延伸到即時語音翻譯，是公司成長的重要一步，我們很高興終於能推出第一款語音產品。自2017年創立以來，我們累積了豐富的專業知識和技術，並與客戶密切合作，進行測試計畫，確保我們提供的解決方案能真實解決企業面臨的實際挑戰。」

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Kutylowski還提到：DeepL在書面翻譯領域已處於領導地位，但即時語音翻譯是完全不同的挑戰。即時翻譯必須處理不完整的語音輸入、發音問題和延遲等因素，這些都可能導致誤譯，影響使用體驗。這些挑戰在日常人際對話中也經常出現，容易導致誤解，因此我們從一開始就考量到這些因素，設計出能幫助企業跨語溝通的解決方案，突破語言障礙。」

DeepL Voice的推出標誌著公司首次進軍語音翻譯領域，將DeepL領先業界的翻譯品質與安全性引入語音交流，並推出兩大產品：

  • DeepL Voice會議語音功能可消除虛擬會議的語言障礙。每位與會者都可以使用自己偏好的語言溝通，其他參與者則可在螢幕上看到即時翻譯字幕，大家能夠用自己的母語溝通，更清楚表達，提升參與度，讓原本可能無法進行的交流變得可行。
  • DeepL Voice對話語音功能支援移動裝置，適合面對面的語言溝通，透過翻譯字幕來協助不同語言的交流，並提供兩種字幕顯示模式，方便雙方在同一裝置上輕鬆查看翻譯內容。

DeepL Voice進一步擴展了公司在DeepL語言AI平台上的語言與通訊工具套件。該平台以準確度和安全性著稱，並獲全球10萬家企業及政府信賴。為了確保達到DeepL所知名的高品質和準確度，這項全新的語音技術採用了經過多元數據訓練的AI模型，能夠處理不同的口音和環境，滿足商業應用所需。

DeepL Voice現已全面推出，全球企業皆可使用，並在初期支持以下語言，未來將陸續新增更多語言：英語、德語、日語、韓語、瑞典語、荷蘭語、法語、土耳其語、波蘭語、葡萄牙語、俄語、西班牙語及義大利語。此外，所有33種DeepL翻譯器支持的語言均提供字幕翻譯。

此次DeepL Voice的發表成為公司於11月13日在柏林舉行的首屆旗艦大會「DeepL Dialogues（DeepL對話會）」的重點。與會者得以親自體驗現場展示，聽取測試客戶的反饋，並深入了解該方案如何幫助企業在業務溝通中打破語言障礙。

Brioche Pasquier的國際化協調員Christine Aubry為DeepL Voice的測試客戶，並參加了「DeepL對話會」，她表示： 「在DeepL Voice出現之前，我們最大的挑戰是如何讓全球各地的團隊參與公司專案。這次的體驗非常棒，會議語音功能確實拉近團隊距離，促進了合作和團隊協作。我試過其他工具，但通常只支援會議中的一種語言。DeepL Voice絕對是我用過最完整的工具。」

DeepL Voice的推出象徵DeepL在創新與成長上豐收的一年。今年上半年，DeepL推出了DeepL Write Pro，並更新詞彙表功能，此外也發表了 新一代大型語言模型（LLM），該模型的翻譯品質超越了GPT-4、Google與Microsoft。此外，DeepL在今年5月獲得由知名晚期投資公司Index Ventures領投的3億美元投資 ，估值達20億美元，並入選https://www.deepl.com/en/blog/deepl-named-to-forbes-cloud-100-list - :~:text=%E2%80%9CBeing%20named%20to%20the%20Forbes,the%20world%20operate%20and%20grow.%E2%80%9D富比世2024年雲端運算100強榜單

關於DeepL
DeepL的使命是為全球各地的企業打破語言障礙。全球228個市場中，超過10萬家企業、政府及數百萬個人用戶信賴DeepL的語言人工智慧平台，不僅能提供接近人類水準的書面和口語翻譯，還能讓文字表達更自然流暢。DeepL 的 AI 解決方專門針對語言進行調整，並考慮企業的安全需求，幫助世界各地的公司改變業務通訊方式、拓展市場並提高生產力。DeepL由執行長Jaroslaw (Jarek) Kutylowski於2017年創立，目前擁有1,000多名熱情的員工，並得到Benchmark、IVP和Index Ventures等世界知名投資者的支持。

SOURCE DeepL

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