DeepL, Language AI platformunun en yeni temsilcisi olan sesli çeviri aracı DeepL Voice'u tanıttı

İki farklı modelde sunulan DeepL Voice, şirketin gerçek zamanlı sözlü iletişime yönelik sunduğu ilk sesli çeviri çözümü oldu

Eklenen yeni araçlar DeepL'in ilk amiral gemisi etkinliği olan DeepL Dialogues'ta tanıtıldı

KÖLN, Almanya, 13 Kasım 2024 /PRNewswire/ -- Küresel çapta liderlik koltuğunda oturan yapay zeka destekli dil çözümleri şirketi DeepL, bugün ilk sesli çeviri çözümü olan DeepL Voice'un lansmanını yaptı ve ilk iki ürününü tanıttı: Toplantılar için Voice ve Görüşmeler için Voice. DeepL Voice yüz yüze yapılan görüşmelerde gerçek zamanlı çevirinin yanı sıra aynı anda farklı dillerde sanal toplantılar yapmayı da mümkün kılıyor.

DeepL Voice for Meetings

"DeepL'in tüm ürünlerinde sunduğu yüksek kaliteye ve güvenliğe sahip bir gerçek zamanlı sesli çeviri aracı geliştirmek şirket olarak zaten hedeflerimiz arasındaydı. Nihayet ilk ürünlerimizi piyasaya sunmuş olmaktan gurur ve heyecan duyuyoruz. 2017'deki kuruluşumuzdan bu yana biriktirdiğimiz tecrübeye ve geliştirdiğimiz modellere dayanarak şirketlerin gerçek hayatta karşılaştıkları zorlukları gideren bir çözüm sunduğumuzdan emin olmak için bir beta programı kapsamında müşterilerle yakın temas halinde çalıştık." diyen DeepL CEO'su ve kurucusu Jarek Kutylowski şöyle devam etti:

"DeepL olarak yazılı çeviride zaten lider konumdayız ama gerçek zamanlı sesli çeviri bambaşka bir alan. Yarım bırakılan cümleler, telaffuz sorunları, gecikme ve daha birçok farklı unsurun konuşma esnasında çeviri yapılırken dikkate alınması gerekiyor. Bunların hepsi yanlış çevirilere ve kötü deneyimlere yol açabilecek şeyler. İnsanların birbirleriyle yaptıkları günlük konuşmalarda da bu gibi sorunlara sıkça rastlanıyor ve dolayısıyla yanlış anlaşılmalar olabiliyor. Bu nedenle tüm potansiyel sorunları dikkate alacak ve şirketlerin gerektiğinde birden fazla dilde iletişim kurmalarını sağlayıp dil engellerini ortadan kaldıracak bir çözüm geliştirdik."

DeepL sesli çeviriye yönelik DeepL Voice'u piyasaya sürerek konuşma bazlı çeviriye ilk adımını atmış oluyor ve DeepL'in sektör lideri çeviri kalitesini ve üst düzey güvenliğini iki güçlü ürünle sözlü iletişime taşıyor:

Toplantılar için DeepL Voice , sanal toplantılardaki dil engellerini ortadan kaldırıyor. Toplantıdaki tüm katılımcılara tercih ettikleri dilde konuşma imkanı sunuluyor ve diğer katılımcılar konuşmayı gerçek zamanlı olarak çevrilen altyazılarla takip edebiliyorlar. Bu sayede katılımcılar kendi ana dillerinde etkileşim ve iletişim kurabiliyor, daha net iletişim yoluyla katılım artıyor ve daha önce iletişim kurmanın mümkün olmadığı alanlarda ve çevrelerde dil engelleri ortadan kalkıyor.

, sanal toplantılardaki dil engellerini ortadan kaldırıyor. Toplantıdaki tüm katılımcılara tercih ettikleri dilde konuşma imkanı sunuluyor ve diğer katılımcılar konuşmayı gerçek zamanlı olarak çevrilen altyazılarla takip edebiliyorlar. Bu sayede katılımcılar kendi ana dillerinde etkileşim ve iletişim kurabiliyor, daha net iletişim yoluyla katılım artıyor ve daha önce iletişim kurmanın mümkün olmadığı alanlarda ve çevrelerde dil engelleri ortadan kalkıyor. Görüşmeler için DeepL Voice, mobil cihazlarda bir tarafın söylediklerini altyazı çevirisiyle diğer tarafa aktarmak suretiyle kişilerin farklı dillerde yüz yüze konuşabilmelerini sağlıyor. Diyalog halinde olan kişilerin çevirileri tek cihazdan kolayca takip edebilmelerini sağlamak için iki kullanışlı görüntüleme modu sunuyor.

DeepL Voice, doğruluğu ve güvenliğiyle dünya çapında 100.000 işletme ve resmi kurum tarafından güvenilen DeepL Language AI platformu aracılığıyla şirketin kullanıcılara sunduğu dil ve iletişim araçları arasına katıldı. Bu yeni sesli çeviri teknolojisi, DeepL'in diğer ürünlerinde var olan ve kurumsal alanda kritik öneme sahip yüksek kalite ve doğruluk seviyesine ulaşmasını sağlamak amacıyla farklı aksanları ve bağlamları dikkate alan çeşitli veri setleriyle eğitilmiş yapay zeka modelleriyle destekleniyor.

Şu anda dünya çapında şirketlerin kullanımına sunulan ve başlangıçta aşağıdaki dillerde yapılan konuşmaları destekleyecek olan DeepL Voice'a gelecekte daha fazla dil eklenecek: Almanca, Felemenkçe, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, İsveççe, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Portekizce, Rusça ve Türkçe (DeepL Translator'da bulunan 33 dilde altyazı çevirisi imkanı sunuluyor).

DeepL Voice'un lansmanı, DeepL'in ilk amiral gemisi olan ve 13 Kasım tarihinde Berlin'de düzenlenen DeepL Dialogues konferansının zirve noktası oldu. Katılımcılar ürünün canlı bir demosunu izledi, beta sürümüne katılan müşterilerin görüşlerini dinledi ve bu çözümlerin kurumsal iletişimde dil engellerini aşmalarına nasıl yardım edebileceğini gördü.

DeepL Voice'un beta müşterisi olan ve DeepL Dialogues'a da katılan Christine Aubry (Brioche Pasquier Uluslararasılaştırma Koordinatörü) şunları ekledi: "DeepL Voice'tan önce yurt dışındaki şubelerimizi şirket projelerine dahil etme konusunda oldukça zorlanıyorduk. Toplantılar için DeepL Voice ekiplerimizi gerçekten bir araya getirdi, şubeler arasındaki iletişim eksiğini giderdi ve şirket çapında işbirliğini ve ekip çalışmasını kolaylaştırdı. Toplantılarda genellikle sadece bir dili destekleyen başka araçları da test ettim ama hiçbiri DeepL'le boy ölçüşecek konumda değil. DeepL Voice şimdiye kadar kullandığım en kapsamlı araç."

DeepL'in yenilikler ve atılımlarla geçirdiği ve daha da büyüdüğü bu yılda DeepL Voice'un lansmanı son derece manidar bir hamle oldu. Bu yılın ilk yarısında DeepL Write Pro'yu piyasaya süren DeepL, sözlükçe özelliğinde de birçok güncelleme yaptı ve çeviri kalitesi açısından GPT-4, Google ve Microsoft'u geride bırakan yeni nesil büyük dil modelini (LLM) tanıttı. DeepL ayrıca kısa süre önce Forbes 2024 Cloud 100 listesine alındı ve mayıs ayında ünlü geç aşama yatırım şirketi Index Ventures liderliğinde 2 milyar dolar değerleme üzerinden 300 milyon dolarlık yeni bir yatırım aldı .

DeepL hakkında

DeepL dünyanın her yerinde işletmelerin önüne çıkan dil engellerini yıkma misyonuyla hareket ediyor. 100.000'den fazla işletme ve resmi kurumun yanı sıra 228 küresel pazardaki milyonlarca insan konuşma doğallığında yazılı ve sözlü çeviri yapmak ve daha doğal, daha güzel yazılar yazmak için DeepL'in Language AI platformunu kullanıyor. Dünyanın dört bir yanındaki şirketler iş iletişimini geliştirmek, yeni pazarlara açılmak ve üretkenliği artırmak için DeepL'in kurumsal güvenlik dikkate alınarak tasarlanmış ve dile özel olarak ayarlanmış yapay zeka çözümlerinden yararlanıyor. 2017 yılında CEO Jaroslaw (Jarek) Kutylowski tarafından kurulan ve bugün 1.000'den fazla çalışana sahip olan DeepL; Benchmark, IVP ve Index Ventures gibi dünyaca ünlü yatırımcılar tarafından destekleniyor.

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