現代汽車、起亞機器人實驗室與DEEPX開啟新一代設備端人工智能機器人平台商業化進程

2024年，三方團隊開發出一種新型控制器架構，該架構將DX-M1與雙廣角和窄角圖像信號處理器(ISP)攝像頭系統，以及起亞機器人實驗室自主研發的視覺AI技術相結合。這種設計使機器人能夠在網絡受限的環境（包括地下設施、交通樞紐和物流中心等）中可靠運行，無需依賴雲服務。

DX-M1還為起亞機器人實驗室的面部識別系統Facey提供支持。在這一基礎上，起亞機器人實驗室的DAL-e配送機器人已經展現出收件人身份驗證、用戶識別及引導式交互功能，這為創造更高級的服務機器人功能鋪平了道路。

由DEEPX、現代汽車和起亞機器人實驗室聯合打造的新一代機器人智能平台，將於12月起在全球眾多行業盛會上亮相，並將在2026年國際消費電子展(CES 2026)上向公眾展示——該展會將在拉斯維加斯舉行。

展望未來，DEEPX將會繼續與現代汽車和起亞機器人實驗室深化合作，加快物理AI系統在製造、物流、出行及智慧城市應用方面的開發與應用部署。

SOURCE 迪普爱思