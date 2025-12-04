現代汽車、起亞機器人實驗室與DEEPX開啟新一代設備端人工智能機器人平台商業化進程

新聞提供者迪普爱思
04 12月, 2025, 12:12 CST
韓國首爾2025年12月4日 /美通社/ -- 超低功耗設備端人工智能(AI)半導體公司DEEPX發佈其與現代汽車(Hyundai Motor)及起亞機器人實驗室(Kia's Robotics LAB)聯合開發的新一代機器人智能平台。目前，該控制器平台已進入面向真實世界部署的商業驗證階段，為未來的大規模量產做準備，這是物理AI (Physical AI)商業化進程上的一座關鍵里程碑——讓機器人無需依賴雲端連接即可實現自主運行。
自2023年起，DEEPX的DX-M1神經處理單元(NPU)，便一直是現代汽車和起亞機器人實驗室機器人開發路線圖中不可或缺的一部分，該處理單元功耗低於5瓦，具備高性能推理能力和低延遲特性。這些特性使其非常適用於在嚴格功耗和散熱限制條件下運行的室內外服務機器人。
2024年，三方團隊開發出一種新型控制器架構，該架構將DX-M1與雙廣角和窄角圖像信號處理器(ISP)攝像頭系統，以及起亞機器人實驗室自主研發的視覺AI技術相結合。這種設計使機器人能夠在網絡受限的環境（包括地下設施、交通樞紐和物流中心等）中可靠運行，無需依賴雲服務。
DX-M1還為起亞機器人實驗室的面部識別系統Facey提供支持。在這一基礎上，起亞機器人實驗室的DAL-e配送機器人已經展現出收件人身份驗證、用戶識別及引導式交互功能，這為創造更高級的服務機器人功能鋪平了道路。
由DEEPX、現代汽車和起亞機器人實驗室聯合打造的新一代機器人智能平台，將於12月起在全球眾多行業盛會上亮相，並將在2026年國際消費電子展(CES 2026)上向公眾展示——該展會將在拉斯維加斯舉行。
展望未來，DEEPX將會繼續與現代汽車和起亞機器人實驗室深化合作，加快物理AI系統在製造、物流、出行及智慧城市應用方面的開發與應用部署。
微博 - https://www.weibo.com/u/8211517674
微信 - https://mp.weixin.qq.com/s/eZMSTxwE-upSopjZTMXuaQ
SOURCE 迪普爱思
分享這篇文章