DEEPX在世界經濟論壇會議上發布「物理AI」願景

本次會議匯聚了多家MINDS獲獎企業，包括富士康、寧德時代、西門子、聯想、富士通和施耐德電氣，這些企業分別展示了人工智能驅動各行業變革的突破性應用案例。

DEEPX展示了與現代汽車集團機器人實驗室的合作量產項目，呈現了一款機器人AI解決方案。該方案在功耗低於5瓦的前提下，實現了超過GPU兩倍的性能水平。作為韓國最前沿的AI商業化典范之一，該項目生動詮釋了「物理AI」的核心概念——讓智能技術直接賦能工業制造、機器人、安防及智慧城市等現實場景。

憑借在能效提升、成本控制與系統優化方面的突破性進展，這一成就已引發全球制造業與機器人領域的高度關注，標志著韓國人工智能半導體在全球舞台上的競爭力邁上了新台階。

DEEPX還發布了基於三星2納米制程的新一代生成式AI半導體技術路線圖，詳細闡釋了其專有基礎架構將如何加速「物理AI」在現實場景中的應用。

DEEPX首席執行官Lokwon Kim表示：「人工智能必須超越數據中心的局限，發展成為能夠重塑行業與社會的現實力量——物理智能。通過超低功耗高性能AI半導體，DEEPX正在機器人、工廠、城市乃至人類生活領域創造切實價值。世界經濟論壇的認可，印證了DEEPX的AI半導體技術在全球產業變革中的核心地位。」

未來，世界經濟論壇將攜手2025 MINDS獲獎企業，共同推進為期兩年的全球倡議，重點圍繞人工智能治理、可持續供應鏈、數字健康及未來基礎設施等關鍵議程展開合作。DEEPX將作為該國際網絡的正式成員，與各國政府、學術界及全球企業攜手共建更可持續、更具責任感的AI生態系統。

關於 DEEPX

DEEPX成立的初衷是迎接AI像電力和Wi-Fi一樣無處不在的時代。公司致力於開發高性能人工智能半導體與計算解決方案的核心技術，旨在實現各類電子設備智能化。DEEPX目前在美國、中國和韓國擁有超過400項待批專利，其專利組合規模位居全球終端AI芯片開發領域前列。

SOURCE 迪普爱思