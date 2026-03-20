Dematic 推出 Command Center 平台重新定義倉庫智能
新聞提供者Dematic
20 3月, 2026, 14:00 CST
此先進分析解決方案將於 LogiMAT 2026 首次亮相，並於 MODEX 2026 進行展示。
亞特蘭大2026年3月20日 /美通社/ -- 全球供應鏈自動化領導品牌 Dematic 宣布推出 Command Center，一個不依賴特定供應商的集中式倉庫營運智能平台。 該解決方案將即時監控、AI 強化決策支援及營運分析整合於單一介面，協助配送和物流中心更有效理解及管理複雜運作。
Dematic 產品管理高級副總裁 Chris Steiner 表示：「倉庫營運商現在掌握的數據比以往任何時候都多，但單憑數據並不足以提升表現。 Dematic Command Center 將自動化、軟件系統與人工流程的資訊整合，建立統一的營運智能層面，以進行果斷的決策。 團隊能夠迅速掌握事發經過及其背後原因，那就可以更快解決問題，讓營運維持最佳表現。」
解決現代倉庫的數據落差
現代倉庫環境會從自動化設備、倉庫軟件及企業系統生成大量數據。 然而，這些資訊往往分散在多個供應商和監控工具之中，使營運商難以快速診斷問題，亦不易掌握導致表現變動的因素。
Dematic Command Center 如何支援倉庫營運
該平台協助配送和物流營運實現以下目標：
- 透過集中式分析和表現可視化，更自信果斷地決策
- 及早偵測潛在問題，提升營運韌性並保障生產力
- 透過識別性能中斷的根本原因，加快解決問題
- 加深了解營運模式，優化資源配置及工作流程
- 透過即時監控和營運洞察，維持吞吐量和服務水平
- 連接現有系統和自動化技術，在毋須更換現有技術投資的情況下建立統一營運視圖
- 透過具備企業級可靠性的雲端基礎設施，從容擴展營運規模
以經驗為基石
Dematic Command Center 納入了公司於全球超過 9,000 個自動化項目所累積的營運洞察。 這有助系統識別倉庫表現模式，並引導營運商採取最有效的應對措施。
初始版本會提供跨倉庫環境的統一營運可視性及分析洞察。 未來版本將在此基礎上擴展，加入更強大的 AI 決策支援、進階協作，以及具備假設情境分析功能的倉庫數據雙子模型，為單一及多據點營運提供將洞察轉化為協調決策的工具。
Dematic 將於即將舉行的貿易會議 LogiMAT (Hall 1/H61) 及 MODEX (Booth B11919) 上展示 Command Center，與會者可親身體驗平台的即場示範。
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關於 Dematic
Dematic 為供應鏈提供智能自動化解決方案，能靈活應對變化、積極提升生產力和產能、降低風險，並建立長遠競爭優勢。 Dematic 匯集全球超過 10,000 名員工的專業知識，開發、實施及支援採用先進技術和軟件的營運解決方案。 Dematic 在超過 26 個國家設有諮詢、研究、工程、製造及服務中心，是全球配送商、倉庫及製造商值得信賴的合作夥伴。 Dematic 總部位於亞特蘭大，並為供應鏈解決方案公司 KION 旗下成員。
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SOURCE Dematic
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