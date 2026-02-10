DeskIn重新定義遠距支援：一鍵拉近距離，實現無界關懷

新加坡科技公司 Zuler Technology PTE. LTD. 旗下旗艦產品 DeskIn遠端連線軟體，針對家庭用戶的真實使用場景，融合技術優勢，打造真正易用、流暢、安全、高效能的遠端協助環境。

家庭遠距支援六大場景：DeskIn 讓陪伴無處不在

子女遠端協助父母操作手機或電腦

父母使用手機或電腦遇到困難時，子女可清晰查看螢幕，透過流暢的遠端控制與即時語音指導，一步步協助完成操作。 異地家人共同瀏覽照片與影片

無論身處何地，家人都可同步觀看相簿、家庭影片，享受高清無壓縮的畫質與即時同步的播放體驗。 遠端家庭教學與興趣分享

孩子需要輔導作業、長輩想學習剪輯影片，均可透過 DeskIn 進行畫面共享與即時操作演示。 家庭設備維護與檔案協助

協助家人維修設備、整理傳輸檔案、設定系統，DeskIn 提供高速檔案傳輸與穩定遠端控制。 管理未成年人設備

確保學習時間專注高效，協助管理螢幕使用時間，管理瀏覽網站，建立安全、健康的數位生活習慣。 舊設備合理利用

可將家中淘汰的舊手機、舊平板瞬間變為一個高清網路攝影機，查看家裡成員狀態、寵物活動等，無需額外購買專用設備。將單純的「遠端操作設備」，升級為「感知遠端環境」，讓牽掛看得見。

DeskIn遠端連線軟體八大技術優勢

全平台輕鬆互聯

支援 Windows、macOS、iOS、Android 設備互連，無論家人使用手機、平板或電腦，都能輕鬆建立連接。 遠端操控安卓設備

免root遠端控制家人安卓設備，獲得授權後，控制方可直接操作被控安卓設備的螢幕，完成點擊、輸入、清理手機資料、編輯相片、執行其他手機應用等所有動作。 語音通話與畫面標註

內建語音通話與即時畫面標註功能，遠端指導更直觀，溝通更高效。 螢幕靈活管理

DeskIn除了能將手機、平板變為電腦的擴展螢幕進行多任務處理，更提供一鍵鏡像功能，可將電腦螢幕即時共享給家人的電腦或行動裝置，無論是一起看春晚、異地追劇，還是分享旅途照片，都能共享同一畫面。 遠端攝影機

透過DeskIn可調用被控設備的攝影機，並將拍攝的即時畫面透過網路傳回主控端顯示，無論用於確認獨居長輩的起居狀況、指導長輩調試電器，還是隨時查看寵物動態，都能讓關懷跨越距離。 高速檔案傳輸

支援原格式檔案直傳，不限大小與數量，快速分享家庭照片、影片、文件等。 流暢低延遲操作

鍵盤滑鼠輸入延遲低於40ms，協助長輩操作電腦、遠端教孩子學習時，響應迅速如親臨現場。 無損畫面傳輸

支援最高4K畫質和4:4:4 色彩傳輸，即便遠端觀看家人相簿、影片，也能保持色彩真實、細節清晰。

基於以上功能，DeskIn 為家庭用戶打造了一個安全、易用、無界的遠端協助平台，讓關愛與幫助跨越距離。

DeskIn 為家庭安全保駕護航

DeskIn 為家庭的每一次遠端連線，築起溫暖而堅固的安全防線：

連線安心可控：為父母設定專屬裝置白名單，並設定安全密碼。

隱私瞬間守護：幫家人處理手機銀行或私人相冊時，一鍵開啟隱私螢幕，畫面瞬間變黑；結束協助後自動鎖屏，守護家庭數位隱私。

資料全程密護：採用與銀行同級的 AES-256 端到端加密，無論是遠端指導操作敏感軟體或處理相片，還是傳輸家庭證件，全程護航，杜絕資訊外洩。

權限一手掌握：父母或孩子作為被協助方，可隨時關閉攝影機、麥克風或檔案存取權限，自主掌控家庭數位空間，安心享受幫助。

溫馨家庭計畫限時開啟

即日起至2026年2月28日，訂購 DeskIn 任一年度計劃，輸入優惠碼【FAMILY26】，即可享受8折特惠。讓 DeskIn 成為您與家人之間的橋樑，無論身在何處，關愛隨時在線。

在這個充滿團圓氛圍的季節，距離不應成為表達愛與關懷的阻隔。透過 DeskIn，我們不僅能即時解決技術問題，更能實際參與家人的數位生活，拉近彼此的心。無論是情人間的甜蜜協助，還是親子間的溫馨支援，科技讓每一次遠端連線，都成為一次溫暖的相聚。

關於 Zuler Technology PTE. LTD.

Zuler Technology PTE. LTD.公司團隊擁有超過十年的軟體開發經驗，深刻洞察遠端連線技術的核心痛點。DeskIn憑藉其專有的ZeroSync®引擎，融合頂尖的雲端渲染和即時通訊技術，重新定義遠端連線體驗。截至目前，DeskIn已在全球累積超過1.8億台裝置安裝，服務逾4,000萬用戶及全球數千家企業客戶，憑藉其卓越的畫質、超低延遲與跨平台無縫整合能力，確立了其在遠端桌面與雲端計算領域的全球領導地位。

查看更多詳情請訪問： https://deskin.io/zh/

媒體聯絡窗口

姓名：Benjamin Lee

職位：全球市場經理

公司：Zuler Technology PTE. LTD.

郵箱：[email protected]

姓名：Wyncy Tan

郵箱：[email protected]

