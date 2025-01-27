DeTect將向南韓韓瑞大學（Hanseo University）航空教育中心（Flight Education Center）交付運送MERLIN™ True3D™鳥類偵測雷達

DeTect先進的MERLIN True3D鳥類雷達是最廣泛應用於商業機場和軍用機場鳥類與飛機撞擊風險管理的系統。

佛羅里達州巴拿馬城2025年1月28日 /美通社/ -- DeTect公司（DeTect）正在向南韓韓瑞大學（Hanseo University）航空教育中心（Flight Education Center）交付運送MERLIN True3D鳥類偵測雷達（BDR），該系統預計將於二月中旬安裝並投入運行。該系統將用於支持飛行安全，為飛行員訓練和研究提供實時鳥類與無人機追蹤，並向空中交通管制員及機場管理部門發出撞擊風險警報。DeTect與韓瑞大學（Hanseo University）於2024年6月達成協議，在泰安（Taean）的訓練中心跑道部署MERLIN系統。「該系統將安裝在跑道旁，並提供24小時全天候的實時飛機、鳥類和無人機活動資訊，以支持飛行安全，」DeTect行政總裁Gary Andrews表示。「該雷達可探測至機場周邊11公里的範圍，並在空中交通管制塔以及其他使用者位置提供即時顯示和風險警報。」

DeTect Inc.簡介：

MERLIN True3D鳥類與無人機偵測雷達系統安裝（美國）

DeTect是一家全面整合的雷達公司，擁有位於美國佛羅里達州、加拿大和波蘭的研究、工程和製造設施，以及位於美國北達科他州、美國加州、美國夏威夷、英國倫敦、波蘭和南韓的辦公室。該公司的MERLIN BDR是最具實證性且廣泛應用於飛機與鳥類撞擊風險管理的系統。DeTect的其他產品包括HARRIER™安全與監控雷達（HARRIER™ Security and Surveillance Radars）、DroneWatcher™反無人機系統（DroneWatcher™ Counter-UAS System）、MERLIN風電場鳥類防護系統（MERLIN Bird Protection Systems for Wind Farms），以及HARRIER飛機偵測照明系統（HARRIER Aircraft Detection Lighting System）。自2003年以來，DeTect已在美國、加拿大、英國、歐洲、非洲和亞洲製造並交付超過1100個系統。

SOURCE DeTect, Inc.