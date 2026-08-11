DeTect 獲授合約，為雅加達蘇卡諾－哈達國際機場供應 MERLIN™ True3D® 雀鳥偵測雷達

該雀鳥雷達飛行安全系統將加強機場的野生動物管理計劃，並向航空交通管制及飛行區運作部門發出即時風險警報。

佛羅里達州巴拿馬城2026年8月11日 /美通社/ -- DeTect, Inc. 獲授合約，將為雅加達蘇卡諾－哈達國際機場供應 MERLIN 7360 True3D 雀鳥偵測雷達（BDR）。MERLIN 是目前最先進、應用最廣泛的雀鳥雷達系統，全球已有逾 600 套 BDR 系統應用於航空安全及雀鳥保護領域。MERLIN 技術最初為美國空軍及美國太空總署（NASA）開發，目前仍由兩者採用，用於偵測機場範圍內及周邊可能構成威脅的雀鳥和無人機活動，並發出警報。該系統現時亦獲加拿大、歐盟、中東、非洲及亞洲多個民用機場採用。

雅加達的系統將在兩條跑道的兩端各設置 7360 True3D 雷達，為整個飛行區及周邊空域提供 360 度全方位 3D 監察覆蓋。系統將透過設於機場雀鳥管控團隊車輛內、飛行區運作部門及控制塔的顯示器，自動顯示高風險雀鳥活動並發出警報。系統將於美國製造，項目則由 DeTect 位於南韓的亞太區辦事處負責管理。DeTect 行政總裁 Gary Andrews 就是次訂單表示：「我們深感榮幸獲 InJourney Airports 選中，為蘇卡諾－哈達國際機場（CGK）供應 DeTect 的雀鳥雷達系統技術並提供支援。該機場是東南亞最繁忙的機場之一。」

MERLIN True3D 雀鳥偵測雷達系統

DeTect Inc.簡介：

DeTect 成立於 2003 年，是一家集雷達研發、工程及製造於一身的公司，在全球設有研究、工程和製造設施及辦事處。DeTect 的產品包括 MERLIN™ BDR、HARRIER™ 保安及監察雷達、DroneWatcher™ 反無人機系統、MERLIN 雀鳥監測及風險緩解系統、HARRIER 飛機偵測照明系統，以及 HARRIER 超視距雷達。自 2003 年以來，DeTect 已在美國、加拿大、英國、歐洲、非洲、亞洲、澳洲及新西蘭製造並投入運作逾 1,100 套雷達系統。

參考網站：https://detect-inc.com/

SOURCE DeTect, Inc.