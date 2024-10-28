DETERMINANT 再度推出「無水染」系列，延續「Lead The Wave Forward」企劃

品牌於去年推出全球首個全棉「無水染」系列，傾注破格全棉無水染技術；從傳統染色過程中以閉環式製作，過程捨棄水、鹽和化學廢水，為每件襯衫大大節省40公升清水。

延續過往「Lead The Wave Forward」項目，DETERMINANT再度呈獻全棉「無水染」最新系列，藉此提高消費者對紡織業水足跡的意識，同時強調可持續消費對環境的積極影響。通過選擇「無水染」系列，消費者能節省40公升淨水，相當於成年人平均17天的飲用水量。

品牌亦再次邀請點滴是生命成為策略性慈善夥伴，推動消費者留意自身時裝消費的水足跡，從而選擇更環保服飾。

由2024年10月28日至2025年3月31日，消費者只要購買DETERMINANT「無水染」系列任何產品，品牌將5%收益捐贈予點滴是生命，為柬埔寨村莊提供清潔食水。

「Lead The Wave Forward」通過捐款活動支持其策略慈善合作夥伴點滴是生命，而其他合作夥伴亦包括：南豐集團、Barclay's MoonTrekker及AsiaMarine。

DETERMINANT網店及香港店舖地址

https://shop.detshirts.com/

金鐘廊專門店

金鐘金鐘道93號金鐘廊LAB Concept B02號舖（9829 7917）

AIRSIDE專門店

九龍啟德協調道2號AIRSIDE地下G006號舖（9834-8001)

德福廣場專門店

九龍灣偉業街33號德福廣場一期G5鋪（9059-5016）

新城市廣場旗艦店

新界沙田新城市廣場一期四樓413A號舖（6507 9324)

關於 DETERMINANT

DETERMINANT是專注打造簡約且具功能性服飾的男裝品牌。該品牌以其標誌性擁有61款尺碼的抗皺白色襯衫而聞名。 DETERMINANT 已成為了衣櫥裡必備的系列，把科技揉合時尚，把多年對布料、縫紉的研究灌注在男裝上，使免燙、抗異味、抗菌以及高透氣度等衣料技術面世，讓顧客可專注其他重要事情。穿搭 – 交給DETERMINANT就可以。

關於點滴是生命

點滴是生命於1998年成立，至今25年，一直致力為有需要的人帶來潔淨的水資源。我們深信獲取清潔食水是每個人生存的基本權利，亦是解決失學、貧窮等問題的關鍵。 秉承「傳遞愛，實現愛」的宗旨，我們在尼泊爾、柬埔寨及緬甸推行可持續發展的水項目，在偏遠山區建設水設施，至今已完成逾7萬個水項目，合共為近5百萬有需要的人帶來清潔食水。同時，點滴是生命亦會制定兒童發展、本地社區服務等計劃，從生命到生活，延續希望。

SOURCE DETERMINANT (HONG KONG) LIMITED