DETERMINANT 以TECH打造 SHIRT CREATION HUB德福廣場期間限定店

帶來獨特AI T恤創作體驗

香港 2024年10月18日 /美通社/ -- DETERMINANT於德福廣場期間限定店 THE SHIRT CREATION HUB正式開幕，吸引熱愛高級男裝的顧客打造心儀造型。DETERMINANT以創新技術聞名，製作結合先進科技和傳統工藝的襯衫。

活動焦點



由技術帶領 成就DETERMINANT襯衫



以現代消費者為先，DETERMINANT襯衫完美平衡功能性及個人風格。通過將嶄新科技與經典工藝結合，DETERMINANT一直詮釋行業技術新標準。



為何選擇 DETERMINANT ：工藝與科技，詮釋匠心精製

DETERMINANT為其以產品品質和專業精神的堅持而自豪。品牌推崇現代科技，定位追求更美好生活的顧客，成爲尋求風格和優質服飾的專業人士的更佳選擇。



德福廣場期間限定店為顧客提供即場體驗，由探索「 TECH 」 襯衫到欣賞高級布料，顧客無一不感受到品牌對創新及品質的定義。



活動詳情

地點：德福廣場1期地下中庭 （港鐵九龍灣站C出口）

日期：2024年10月18日至11月3日

時間：每日上午11時至晚上9時



到訪THE SHIRT CREATION HUB

期間限定店以「 TECH 」 為特色主題，介紹襯衫的技術和工藝，同時展示了襯衫的61種尺碼組合，顧客可以到場嘗試系列，尋找適合所有人的度身剪裁、親嘗獨特風格。



互動式AI T恤設計體驗

顧客絕不能錯過是次限定店的重點體驗，參加由DETERMINANT合作夥伴Symmpix提供的AI T恤設計及打印活動。顧客可以設計和創造專屬圖案，親眼見證AI創意及工藝相結合。



期間限定店專屬禮遇*：

- 門市高達 5 折 優惠

- 有機會參與 免費 AI T恤設計體驗



請到 https://shop.detshirts.com/tw/blogs/stories/the-determinant-shirt-creation-hub-pop-up-store-is-now-open瀏覽更多詳情。

更多相片可於以下連結下載： https://shorturl.at/hpNKO

*有效期至11月3日，不可與其他優惠同時使用，DETERMINANT保留最終決定權

關於 DETERMINANT

DETERMINANT是專注打造簡約且具功能性服飾的男裝品牌， 把科技揉合時尚，把多年對布料、縫紉的研究灌注在男裝上，使免燙、抗異味、抗菌以及高透氣度等衣料技術面世，讓顧客可專注其他重要事情。穿搭 – 交給DETERMINANT就可以。



DETERMINANT 網店, https://shop.detshirts.com/

新城市廣場旗艦店, 新界沙田新城市廣場一期4樓413A號舖

LAB Concept專門店, 香港金鐘道93號金鐘廊 LAB Concept B02號舖

MOKO新世紀廣場專門店, 九龍旺角太子道西193號MOKO1樓166號鋪

荃灣廣場專門店, 新界荃灣大壩街4-30號荃灣廣場2樓213號鋪

AIRSIDE專門店, 九龍啟德協調道2號AIRSIDE地下G006號舖

奧海城專門店, 大角咀海庭道18號奧海城2期UG樓UG10B 號舖

PopCorn專門店 , 新界將軍澳唐賢街9號PopCorn 1樓F50號舖

太古誠品生活專櫃, 太古城太古城道18號太古城中心地下誠品生活74號G026舖

銅鑼灣崇光百貨專櫃, 香港銅鑼灣軒尼詩道555號崇光百貨5樓5-20D號鋪

關於 Symmpix

Symmpix作為行業先鋒，致力於為品牌、設計師和製造商提供一站式的數字解決方案，將前沿的AI與3D可視化技術相結合，創造出能夠轉型紡織行業的 "phygital" 物理化數字化產品，以實現將創意構思轉化為實際可銷售的產品。

https://www.symmpix.com/

媒體聯繫人：

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SOURCE DETERMINANT