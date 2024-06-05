DETERMINANT推出TerraTones天然染色系列

DETERMINANT透过嶄新技術，將棄置農作物升級再造成天然染劑，有效改善天然染色產品的染色效果，讓「TerraTones」系列的T恤即使經過洗滌、晾曬及日照後，色彩仍能保持柔和淡雅。

這種嶄新天然染色技術，讓品牌能升級再造果殼、果皮及植物葉莖等將要被棄置的農產品，轉化成天然染劑；透過購入並升級再造棄置農作物，製作染劑的過程再毋須耗費其他自然資源種植新鮮農產品，更能為品牌的農場夥伴開拓新的收入來源，改善他們的生活。

「TerraTones」天然染色系列圓領T恤，以復古水洗T恤為靈感，選用石榴皮、木藍花、五倍子及葉綠素，創造出獨特柔和的淺黃色、淺藍色、淺灰色及淺綠色－經典的配色隱約滲出懷舊感，拉近傳統工藝和創新技術的距離，讓你細味衣物染製引人入勝的發展進程。同時，這系列的T恤均以100%純棉製造，舒適百搭，並對環境友善，共同守護我們所愛的地球。

DETERMINANT「TerraTones」天然染色系列現已於網店及指定分店發售。

關於 DETERMINANT

DETERMINANT是專注打造簡約且具功能性服飾的男裝品牌。該品牌於2020年正式成立，並以其標誌性擁有61款尺碼的抗皺白色襯衫而聞名。 DETERMINANT 已成為了衣櫥裡必備的系列，把科技揉合時尚，把多年對布料、縫紉的研究灌注在男裝上，使免燙、抗異味、抗菌以及高透氣度等衣料技術面世，讓顧客可專注其他重要事情。穿搭 – 交給DETERMINANT就可以。

DETERMINANT 「 TerraTones 」天然染色產品發售門市及網店資訊

網店

shop.detshirts.com/collections/natural-dye

AIRSIDE專門店

九龍啟德協調道2號AIRSIDE地下G006號舖 (9834 8001)

LAB Concept專門店

香港金鐘道93號金鐘廊 LAB Concept B02號舖 (9829 7917)

新城市廣場專門店

新界沙田新城市廣場一期4樓413A號舖 (6507 9324)

SOURCE DETERMINANT (HONG KONG) LIMITED