Digital Asset Clearing Center（DACC.HK）完成千萬美元融資 拓展香港數字基礎設施

本輪融資由 Conflux、卓信科技及 Global InfoTech 領投

致力解決跨境支付低效率問题

香港2026年5月13日 /美通社/ -- 專為代幣化經濟而設的新一代金融巿場基建機構Digital Asset Clearing Center（簡稱「DACC.HK」或本「公司」）今日欣然宣佈，完成1,000萬美元策略性融資，投資方包括 Conflux、卓信科技（Transaction Technologies Limited，簡稱「TTL」）及 Global InfoTech 等多家策略合作夥伴。當前，規模達214兆美元的跨境支付市場仍以傳統銀行轉帳為主導，但代幣化金融正針對傳統金融體系結算周期冗長、交易成本高昂、數據系統割裂及監管壁壘等痛點，開闢一條全新替代路徑。 DACC.HK的清算服務可無縫對接全球領先的支付系統，涵蓋跨境銀行間支付清算系統（CIPS）、多條區塊鏈網絡及合規基礎設施，為金融機構提供端到端的「清算即服務」（Clearing-as-a-Service，CaaS）。

DACC.HK聯合創辦人及主席 魏巧杰（Serra Wei）表示：「我的願景是讓DACC.HK打造一套合規的金融結算及清算基礎設施，將數字資產及代幣化資產真正融入主流資本市場。我們的每一位策略投資者都代表著傳統金融科技解決方案，而我的策略是將其金融基礎設施整合至Web3，透過為未來十年的數字結算構建金融解決方案，將數字代幣引入主流市場，連接香港與中國內地，服務全球。」

多家領先的金融科技企業及上市公司參與了此次對DACC.HK的策略性投資，包括 Conflux、卓信科技（TTL）、金証股份（Kingdom Limited, 股份代號：600446.SH）及高偉達（Global Infotech，股份代號：300465.SZ）。公司過去亦獲得全球其他投資者支持，包括復星國際有限公司（Fosun International Limited, 股份代號：656.HK）、Blockstone、Avior Capital、Fintech World、Satoshi Ventures及 BridgeTower。

「我們相信，透過運用區塊鏈的速度、安全性與效率，能將支付從數天縮減至數秒，從而徹底重塑金融與跨境支付的未來。」DACC.HK董事、Swift北亞區前總經理 李曦寰（Larry Li）表示：「DACC.HK的總部設於香港，正立足於全球金融與中國內地門戶的交匯點。隨着我們預期香港即將發出證監會虛擬資產託管牌照，我們深信，香港成熟的監管環境、深厚的金融底蘊及國際互聯互通性，使DACC.HK成為能夠打造出具備全球擴展能力基建的理想基地之一。」

作為DACC.HK的生態夥伴，我們的投資者均在科技與金融領域為公司提供專業支持。Conflux已與DACC.HK全面整合，DACC.HK在Conflux 其先進的區塊鏈基礎設施上, 提供由端到端機構化代幣化解決方案，旨在構建更公平的經濟體系。TTL專注於服務受監管銀行及券商，協助其將既有的交易環境與數字資產實現原生且合規的融合。高偉達則提供與DACC.HK無縫整合的銀行解決方案，並連接中國內地的主要支付系統。

DACC.HK將作為面向銀行業的開放銀行平台，為銀行提供合規且「面向未來」的支付方案，涵蓋穩定幣、代幣化存款支付軌道、KYC/AML合規工具，以及與傳統銀行及數字交易所服務相整合的DLT錢包（Distributed Ledger Technology Wallet）。公司創新的協同流動性模型，正徹底改變金融機構及投資者在境內及跨境場景下的資金轉移方式。

關於 Digital Asset Clearing Center (DACC.HK)

Digital Asset Clearing Center（DACC.HK）是一家致力於連接全球資本市場與「智能合約互聯網」的新一代金融市場基建機構，公司專注為代幣化資產提供合規的清算、結算及記賬服務。邁入2026年，隨著全新領導團隊就位，並獲得一眾理念一致的長期投資者支持，DACC.HK 已制定清晰的戰略路線圖，正全力推進在資產託管、清算結算、代幣化及合規級基礎設施等核心領域的戰略佈局。「可信、可代幣化、為規模拓展而建」 —— 這即是金融市場基礎設施的未來面貌。

如欲瞭解更多，可瀏覽: https://dacc.hk/

SOURCE Digital Asset Clearing Center