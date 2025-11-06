新華三Digital Tour 2025在香港舉行「Synergy+」開啓數字港澳美好明天

紫光股份董事長、新華三集團總裁兼首席執行官于英濤發表了《AI領航 智聯灣區 共繪數字港澳更加美好的明天》的主題致辭。他提到，作爲數字化及AI解決方案領導者，新華三根植中國，佈局全球，持續深化「AI in ALL」，加速推進「AI for ALL」，致力於讓產品和解決方案更智能，讓客戶應用更智慧。一方面，AI產業發展正重新定義算力基礎設施，新華三依託靈犀智算解決方案，同時持續加大前沿技術創新，充分釋放「算力×聯接」的集羣效能。另一方面，新華三秉承聚合理念，積極與生態夥伴一道，充分激活產業發展新圖景，加速百行百業智躍遷。憑藉對當地市場的深刻理解與資源投入，新華三在港澳地區的「朋友圈」不斷擴大，成爲了重要的業務增長點。面向未來，新華三將繼續堅持「在港澳，爲港澳」，不斷深化與港澳地區客戶、合作伙伴、大學及科研機構的務實合作，在AI先進技術和行業應用方面開展聯合攻關與探索，以生態共贏助力港澳進一步提升在全球AI創新矩陣中的地位，讓人工智能應用更普惠，共繪數字港澳更加美好的明天。

香港特別行政區政府數字政策辦公室數字政策專員黃志光在致辭中表示，新華三是數字化及AI解決方案領域的翹楚，支持金融、電訊、醫療等不同行業的智能化升級，對推動數字經濟發展貢獻良多。此次大會主題是「Synergy+」，旨在展示智能技術如何協同加速各行各業的數字轉型，當中AI正擔當重要角色，反映AI技術已成爲推動社會進步的核心引擎。香港特區政府已將AI作爲推動香港未來發展的核心產業，並通過從策略規劃、研發投入、基礎建設、產業發展、數據流動、應用實踐以至人才培養在內的系列舉措，全方位推進AI在香港穩健發展，全面提升香港在全球AI領域的地位。當前，AI已成爲世界進步與發展不可或缺的一部分，期望每個行業和企業能把握AI帶來的機遇，善用科技優勢，持續提升營運效率與服務質素。

會上，新華三與香港生成式人工智能研發中心（HKGAI）與香港資訊科技學院（HKIIT）分別簽訂戰略合作協議，將整合各自優勢，共同爲香港數字化轉型貢獻力量。

產學研精英共享智慧 多維探討AI發展

香港數碼港管理有限公司行政總裁鄭松岩博士分享了對於打造人工智能生態的思考與舉措，數碼港將通過一系列措施促進相關領域的合作交流，推動研發創新及應用科技，全面打造人工智能技術及產業發展的生態圈。香港科技大學首席副校長、香港生成式人工智能研發中心主任郭毅可教授介紹了香港生成式人工智能研發中心的成立背景與意義。香港大學首席信息主管及大學圖書館館長伍麗娟，香港資訊科技學院院長許仁強博士，英特爾中國OEM客戶經理喻文琴分別介紹了AI時代對智能聯接、多元基礎設施及人才培養的重要影響。

新華三集團高級副總裁、網絡產品線總裁喬剡，雲與計算存儲產品線副總裁武家春，新華三人工智能科技有限公司總經理顧晨懿，分別從智算網絡技術、雲邊協同的算力體系及AI行業實踐與創新服務模式等方面，全面分享了新華三在「算力×聯接」方面的核心技術優勢及賦能全棧AI落地，加速企業智慧化轉型方面的成功實踐。作爲國內稀缺的能夠深度整合並充分發揮「算力×聯接」乘數效應的公司，新華三持續深化智算領域的全棧佈局，在通過「多元算力」築牢高效、綠色、自主算力基石的同時，以高品質網絡聯接助力客戶實現最佳智算效能；同時公司以聚合理念，聯合生態合作伙伴，不斷深入行業應用場景，加速百行百業智躍遷。

以AI築盾 共議AI安全新範式

此外，新華三聯合香港網絡安全協會，與產業鏈夥伴共同分析香港安全態勢與破局之道。新華三集團高級副總裁、新華三信息安全技術有限公司總裁孫鬆兒在演講中強調，新華三正推進以AI爲核心的主動安全戰略，緊密圍繞香港本地政策導向與市場趨勢，加強關鍵基礎設施安全防護能力，提升安全運營服務效率與質量，以智能化安全手段爲香港的數字化轉型提供有力保障。香港數碼港管理有限公司資訊安全總監黃子晉深入探討了關鍵基礎設施應如何建立有效的管理策略、運營流程和常態化評估機制。

圓桌對話環節，Fiber Link Global Limited行政總裁、香港電訊有限公司工程部網絡規劃及營運主管鄺偉銓，香港金融管理局機構服務部資訊科技部首席資訊安全官陳智強，東亞銀行有限公司網絡安全部主管黃桂芳，香港資訊科技學院院長許仁強博士以「數智升級，安全先行：構築港澳網絡安全韌性新範式」爲主題進行深入交流。大家一致認爲，發展和安全是一體兩翼的統一整體，需統籌規劃、同步推進。隨着香港《保護關鍵基礎設施(電腦系統)條例》（簡稱「CI條例」）即將施行，香港各界合規條例將越發嚴格。與此同時，AI技術與大模型的逐漸成熟，很多行業已經開始利用其作爲轉型與創新的利器。面對合規挑戰與新技術的風險，AI技術的快速發展和CI條例的頒佈一方面帶來了新的安全風險與合規挑戰，但也推動了安全業務的智能化升級，促使各行業更加重視網絡安全。

同期，新華三在會場集中展示了體現「算力×聯接」核心優勢的多項領先產品與解決方案，涵蓋以多元異構算力、高品質網絡聯接、智能雲和主動安全爲核心的靈犀智算解決方案，以及全棧液冷方案和最新發布的存儲產品，贏得了廣泛關注與好評。

作爲香港信息化、數字化、智能化發展之路上的堅定同行者，20多年來，新華三以持續的技術創新、領先的產品與解決方案和專業貼心的服務，持續賦能香港百行百業高質量發展。人工智能新時代，新華三將一如既往地秉承開放合作、互利共贏理念，以領先的產品和解決方案爲依託，持續強化對港澳地區的市場佈局和資源投入，與廣大合作伙伴一道，共繪數字港澳更加美好的明天。

