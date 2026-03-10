韓國領先的科技媒體DigitalToday推出英文新聞服務

DigitalToday的英文新聞服務(digitaltoday.co.kr/en )採用由Hecto集團內部開發的AI翻譯引擎。英文內容會在韓文文章發佈的同時自動生成，並通過全球搜尋引擎和新聞平臺進行分發。中文版和日文版計劃陸續推出，同時也在考慮增加其他語種版本。

近年來，全球對韓國數字產業的關注度顯著提升，涵蓋其初創企業生態系統、AI領域、半導體產業以及平臺業務等方面。隨著科技政策與產業戰略對全球供應鏈和投資流向的影響日益加深，國際投資者和科技專業人士對韓國數字產業趨勢相關資訊的需求也在不斷增長。

然而，目前專門提供韓國數字產業及科技政策即時英文報導的媒體相對較少。通過推出這項英文新聞服務，DigitalToday旨在打造一條直接的資訊管道，讓海外讀者無需依賴單獨的翻譯流程，就能更快速地瞭解韓國數字經濟的發展動態。

此次推出英文新聞服務也是DigitalToday拓展到全球新聞平臺這一更廣泛戰略的一部分。該媒體計劃通過包括穀歌新聞(Google News)在內的全球新聞平臺，以及RSS訂閱源和社交媒體管道，擴大其在國際受眾中的覆蓋面。在新聞消費不再受國界或語言限制的環境下，DigitalToday正致力於構建一個媒體生態系統，在這個生態系統中，通過與文章創作同步生成的多語言內容，能夠與全球讀者建立聯繫。

這一舉措在提升全球資訊可及性方面同樣具有重要意義。目前，外國投資者在韓國資本市場持有約1萬億美元的上市證券，這充分體現了全球對韓國市場的濃厚興趣。儘管如此，能夠讓全球受眾即時追蹤韓國產業及政策動態的英文資訊管道仍然有限。DigitalToday旨在通過這項英文新聞服務，幫助全球投資者和行業利益相關者更便捷地掌握韓國數字領域的最新動態。

一位DigitalToday官員表示：「這項全球新聞服務遠不止于簡單的翻譯。它代表了一種全新的新聞分發模式，能夠即時消除語言障礙，並立即與全球讀者建立聯繫。借助AI翻譯技術，我們旨在營造一個環境，讓韓國數字產業和科技政策相關資訊能夠在全球市場實現同步消費。」

與此同時，全球主要媒體機構也正通過基於英文的全球新聞服務拓展其國際讀者群體。例如，日本《日經新聞》通過其英文平臺「日經亞洲」(Nikkei Asia)面向全球受眾傳播內容，《紐約時報》則在編輯工具、摘要系統及內容推薦等多個領域應用生成式AI技術。

通過拓展其全球多語言服務，DigitalToday旨在加速韓國數字產業相關內容在全球範圍內的傳播，提升科技與政策新聞的國際關注度，並展示AI驅動的新聞自動化系統的實際應用。該公司計劃持續拓展業務，打造一個與全球讀者緊密相連的數字新聞平臺。（完）

關於DigitalToday (www.digitaltoday.co.kr )

DigitalToday是韓國領先的數字新聞媒體，專注於報導資訊通信技術(ICT)、產業、政策及初創企業領域動態。該媒體通過數據驅動的報導模式和技術導向的新聞採編，為讀者提供對行業發展的快速洞察。同時，DigitalToday還持續推進媒體創新，借助AI技術實現內容自動化生產，並拓展全球多語言新聞服務。

SOURCE DigitalToday