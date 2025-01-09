DIOSynVax宣佈成立全新顧問委員會，推動其下一代流感疫苗（包括禽流感）的臨床開發

英格蘭劍橋和聖地牙哥2025年1月9日 /美通社/ -- 作為一家處於臨床階段的生物技術公司，DIOSynVax致力於開發創新且具廣泛保護力的疫苗，並在其首個人體冠狀病毒疫苗試驗顯示出安全性後，宣佈推出其新的疫苗組合，包括針對禽流感、超季節性流感以及普遍型流感的預防疫苗，同時也揭幕了全新的顧問委員會。

該公司的禽流感疫苗已在包括雪貂在內的動物試驗中驗證了其效力和安全性，現已準備展開人體試驗。這款獨特的疫苗旨在針對多種高風險病毒引發強效且廣泛的保護性免疫反應，包括可能源自全球範圍內人類禽流感病例的病毒，這些病毒對公共及全球健康構成威脅。隨著全球禽流感感染病例不斷增加，美國已出現首例因該病毒致死的報告（來源：https://www.washingtonpost.com/health/2025/01/06/bird-flu-first-human-death-us/），各國正積極為可能出現的人類禽流感爆發作好準備。（來源：《紐約時報》）。該公司的「數碼免疫優化合成疫苗」（DIOSynVax）技術，策略性地運用人工智能（AI），以加速開發更安全、更有效的疫苗，應對當前挑戰並為未來威脅提供更智能的解決方案。

在新冠疫情期間，DIOSynVax運用其計算技術，成功開發出一種對SARS、SARS-CoV-2及相關冠狀病毒具有廣泛保護作用的疫苗。經過廣泛的動物安全性與效力評估（Vishwanath等，2023年《自然生物醫學工程》（Nature Biomedical Engineering 2023）），這款革命性數位設計的疫苗抗原進行了「首次人體試驗」（First-in-Human）的一期（ Phase 1）臨床研究。該試驗在NIHR南安普敦和劍橋臨床研究設施（NIHR Southampton and Cambridge Clinical Research Facilities）內進行，招募了健康志願者參與。疫苗透過無針裝置注射至皮膚，結果顯示該疫苗安全且耐受性良好。

DIOSynVax營運總監Rebecca Kinsley博士就試驗結果的重要性發表評論：「雖然我們現在專注於流感疫苗的研發，但這項試驗已經證實了我們『數碼免疫優化合成』抗原的強大安全性以及誘導廣泛免疫反應的能力。這是我們邁向開發超季節性流感、疫情前禽流感以及最終實現通用型流感疫苗的一個關鍵進展。」

DIOSynVax科學總監Jonathan Heeney教授補充道：「這項臨床研究使用我們技術的結果為我們的流感疫苗開發奠定了基礎。這項技術提供多項優勢，包括提高安全性、所需接種次數較少，以及能夠預測新病毒株的出現。我們很高興能夠推進基於mRNA的流感候選疫苗，並在接下來幾個月加速概念驗證的進程。」

除了臨床試驗公告外，DIOSynVax還揭示了新成立的顧問委員會，由來自製藥和學術界的領先專家組成。該委員會將在公司推動流感疫苗候選產品進入臨床試驗和商業化的過程中提供關鍵見解。

DIOSynVax行政總裁Ronald Moss醫師表示：「我們很高興能夠擁有如此卓越的顧問委員會，指導我們的工作，幫助我們將疫苗推向臨床，並建立策略合作夥伴關係。我們的創新方法從公共衛生和商業角度來看，都具有重大潛力，我們致力於加速其發展，作為應對未來大流行的關鍵對策。值得注意的是，我們的禽流感疫苗相較其他疫苗有多項優勢，應該被用來降低當前大流行威脅的風險。」

如需了解有關DIOSynVax的更多資訊，包括有關新顧問委員會的詳細資料，請瀏覽https://www.diosynvax.com/advisoryboard。

DIOSynvax簡介

DIOSynVax是一家臨床階段的生物技術公司，專注於利用尖端人工智能技術開發通用疫苗。該公司的使命是提供對各類傳染病的廣泛保護，特別關注可能引發未來大流行的潛在新興病毒威脅。

如需更多資訊，請與我們聯繫：摩根大通行政總裁Ron Moss。

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網站：顧問委員會 | DIOSynVax

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SOURCE DIOSynVax