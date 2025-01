DIOSynVax annonce la création d'un nouveau comité consultatif pour le développement clinique de ses vaccins antigrippaux de prochaine génération, y compris la grippe aviaire

CAMBRIDGE, Angleterre et SAN DIEGO, 9 janvier 2025 /PRNewswire/ -- DIOSynVax, une biotech de stade clinique à l'avant-garde du développement de vaccins innovants et à large protection, s'appuyant sur l'innocuité démontrée par son premier essai vaccinal chez l'humain contre le coronavirus, annonce son nouveau portefeuille de vaccins prépandémiques contre la grippe aviaire, supra-saisonnière et universelle, ainsi que la présentation de son nouveau conseil consultatif.

Le vaccin de la société contre la grippe aviaire a maintenant démontré son efficacité et son innocuité sur des modèles animaux, y compris les furets, et est prêt pour des essais chez l'humain. Ce vaccin unique est conçu pour déclencher des réponses immunitaires robustes et à large protection contre une série de virus à haut risque, tels que ceux qui peuvent apparaître dans les cas de grippe aviaire humaine observés à l'échelle mondiale et qui menacent la santé publique. Alors que le nombre d'infections par la grippe aviaire augmente dans le monde entier, le premier décès dû au virus a été signalé aux États-Unis (https://www.washingtonpost.com/health/2025/01/06/bird-flu-first-human-death-us/), les pays du monde entier se préparent à une éventuelle épidémie de grippe aviaire chez l'homme (The New York Times). La technologie « Digital Immune Optimized Synthetic Vaccine » (DIOSynVax) de l'entreprise est stratégiquement positionnée pour tirer parti de l'IA afin de faire avancer rapidement des vaccins plus sûrs et plus puissants contre les menaces d'aujourd'hui, et plus intelligents pour celles de demain.

Lors de la pandémie de COVID-19, DIOSynVax s'est réorienté pour utiliser sa technologie informatique afin de mettre au point un vaccin à large protection contre le SRAS, le SRAS-CoV-2 et les coronavirus apparentés. Après une évaluation approfondie de l'innocuité et de l'efficacité chez l'animal (Vishwanath et al, Nature Biomedical Engineering 2023), le premier essai clinique de phase 1 chez l'humain de cet antigène vaccinal révolutionnaire issu de l'ingénierie numérique a été mené dans les centres de recherche clinique NIHR de Southampton et de Cambridge avec des volontaires en bonne santé. Le vaccin a été administré à l'aide d'un dispositif sans aiguille dans la peau et les résultats ont révélé que le vaccin est sûr et bien toléré.

Dre Rebecca Kinsley, directrice de l'exploitation de DIOSynVax, souligne l'importance des résultats de l'essai : « Alors que nous nous concentrons désormais sur nos vaccins antigrippaux, cet essai a confirmé le solide profil d'innocuité de notre antigène « Digital-Immune-Optimised Synthetic » et sa capacité à induire de larges réponses immunitaires. Il s'agit d'une étape cruciale dans notre mise au point de vaccins contre la grippe supra-saisonnière, la grippe aviaire prépandémique et, à terme, d'un vaccin antigrippal de type universel ».

Le professeur Jonathan Heeney, directeur scientifique de DIOSynVax, ajoute : « Les résultats de cette étude clinique utilisant notre technologie jettent les bases du développement de notre vaccin contre la grippe. Cette technologie présente plusieurs avantages, notamment une plus grande sécurité, une réduction du nombre de vaccinations nécessaires et la possibilité d'anticiper l'apparition de nouvelles souches virales. Nous serons heureux de faire progresser nos candidats antigrippaux à base d'ARNm et d'accélérer la preuve de concept dans les mois à venir ».

Outre l'annonce de l'essai clinique, DIOSynVax a également révélé la formation d'un nouveau comité consultatif, composé d'experts de premier plan issus des secteurs pharmaceutique et universitaire. Ce conseil fournira des informations essentielles pour permettre à l'entreprise de faire progresser ses vaccins candidats contre la grippe vers les essais cliniques et la mise sur le marché.

Dr Ronald Moss, CEO de DIOSynVax, déclare : « Nous sommes ravis de pouvoir compter sur un conseil consultatif aussi éminent pour nous guider dans nos efforts pour mettre nos vaccins sur le marché et former des partenariats stratégiques. Notre approche innovante est très prometteuse, tant du point de vue de la santé publique que du point de vue commercial, et nous nous engageons à accélérer son développement en tant que contre-mesure vitale pour lutter contre les futures pandémies. Notre vaccin contre la grippe aviaire présente plusieurs avantages par rapport à d'autres et devrait être utilisé pour réduire les risques de la menace pandémique actuelle ».

Pour plus d'informations sur DIOSynVax, y compris des détails sur le nouveau comité consultatif, veuillez consulter le site https://www.diosynvax.com/advisoryboard.

À propos de DIOSynVax

DIOSynVax est une biotech de stade clinique qui se consacre au développement de vaccins universels en utilisant des technologies d'intelligence artificielle de pointe. La mission de l'entreprise est de fournir une protection étendue contre un large éventail de maladies infectieuses, en mettant l'accent sur les menaces virales émergentes susceptibles de provoquer de futures pandémies.

